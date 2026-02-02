Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OM a officialisé le départ de son jeune milieu de terrain Darryl Bakola pour Sassuolo moyennant une indemnité estimée à 10 M€.

Deux semaines après le transfert de Robinio Vaz, l’OM s’est séparé de son deuxième jeune qui posait problème avec sa prolongation de contrat, Darryl Bakola. Le milieu de terrain de 18 ans a été transféré à Sassuolo moyennant une indemnité estimée à 12 M€ (plus 2 M€). C’est presque deux fois la valeur de Vaz et c’est assez décevant tant Bakola avait été bon lors de sa titularisation en Champions League contre Newcastle (2-1). C’est le deuxième joueur envoyé à Sassuolo après Ulisses Garcia. Le club italien a, en outre, levé l’option d’achat d’Ismaël Koné.

Dans la foulée, l’OM a également confirmé que le prêt de Matt O’Riley était rompu. Le milieu de terrain danois retourne à Brighton.