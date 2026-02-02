À LA UNE DU 2 FéV 2026
[21:15]Stade Rennais Mercato : Zabiri est rouge et noir
[20:43]RC Lens Mercato : bip bip Saint-Maximin officialisé
[20:21]ASSE Mercato : Le Cardinal, c’est fait !
[19:46]OM Mercato : Bakola file à Sassuolo pour 12 M€, retour à l’envoyeur pour O’Riley
[19:31]ASSE Mercato : c’est officiel pour Paalberg
[19:23]RC Lens Mercato : un départ tombe à l’eau, Cristiano Ronaldo impliqué
[19:06]OM Mercato : c’est officiel pour Garcia, 13 M€ tombent du ciel !
[18:54]ASSE Mercato : Soumahoro officiellement vert !
[18:32]FC Nantes Mercato : une arrivée surprise, Mwanga s’excuse
[18:18]OL Mercato : Yaremchuk est lyonnais !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Bakola file à Sassuolo pour 12 M€, retour à l’envoyeur pour O’Riley

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 19:46
💬 Commenter
Darryl Bakola en action lors du match entre l'OM et le RC Lens.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

L’OM a officialisé le départ de son jeune milieu de terrain Darryl Bakola pour Sassuolo moyennant une indemnité estimée à 10 M€.

Deux semaines après le transfert de Robinio Vaz, l’OM s’est séparé de son deuxième jeune qui posait problème avec sa prolongation de contrat, Darryl Bakola. Le milieu de terrain de 18 ans a été transféré à Sassuolo moyennant une indemnité estimée à 12 M€ (plus 2 M€). C’est presque deux fois la valeur de Vaz et c’est assez décevant tant Bakola avait été bon lors de sa titularisation en Champions League contre Newcastle (2-1). C’est le deuxième joueur envoyé à Sassuolo après Ulisses Garcia. Le club italien a, en outre, levé l’option d’achat d’Ismaël Koné.

Dans la foulée, l’OM a également confirmé que le prêt de Matt O’Riley était rompu. Le milieu de terrain danois retourne à Brighton.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot