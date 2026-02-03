Pour Pierre Ménès, s’il y a un responsable de la crise que traverse l’OM depuis le début de l’année, c’est le président, Pablo Longoria.

Le nul contre le Paris FC (2-2), samedi dernier, a clôturé une semaine terrible pour l’OM. Et celle qui arrive pourrait être encore plus explosive, entre le 8e de finale de Coupe de France au Vélodrome contre Rennes mardi et le Clasico dimanche au Parc des Princes. Mais, déjà, l’élimination de la Champions League après le 0-3 à Bruges mercredi a sacrément secoué le club phocéen. Il a été question d’un départ de Roberto De Zerbi puis de grosses tensions entre Pablo Longoria et Medhi Benatia ou entre les joueurs et leur entraîneur. Une réunion de crise s’est tenue ce soir entre les supporters et les composantes du club pour tenter de déminer la crise. Mais la question se pose : qui est le principal responsable ?

Les joueurs ? Des « bouts de viande », selon Ménès

Interrogé sur le sujet par un supporter, Pierre Ménès n’a pas hésité une seconde : Pablo Longoria. Selon lui, c’est le président qui déstabilise le club dans son ensemble avec son bouleversement permanent à chaque période de mercato. Impossible, dans ces conditions de créer une unité au sein de l’équipe, ni de mettre en place des automatismes dans l’équipe. Surtout que Ménès estime que les joueurs se sentent forcément comme des « bouts de viande » et que cela peut nuire à leur investissement.

Effectivement, ce n’est pas ce mercato hivernal qui contredira Pierre Ménès puisque l’OM a enregistré trois arrivées et dix départs…