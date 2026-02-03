ASSE Mercato : Cafaro a refusé de rejoindre un concurrent direct des Verts

Malgré son faible temps de jeu au Paris FC, Mathieu Cafaro, l’ancien ailier de l’ASSE, pisté par Guingamp, a décliné l’offre du club breton.

L’ASSE a failli croiser la route de Mathieu Cafaro lors de cette deuxième partie de saison de Ligue 2. Mais ce ne sera pas le cas. En effet, Cafaro était dans le viseur de Guingamp, qui pointe juste derrière l’ASSE au classement. Le club breton s’est activé lors des derniers jours du Mercato pour faire venir Cafaro pour remplacer Gautier Ott, victime d’une grave blessure au genou et out jusqu’à la fin de la saison.

Pourquoi Cafaro a dit non à Guingamp

La formation bretonne avait jeté son dévolu sur l’ailier de 28 ans, qui compte plus de 200 matches chez les pros dans sa carrière mais affiche cette saison un temps de jeu famélique (272 minutes). Un prêt à Guingamp jusqu’en fin de saison de Cafaro, qui dans sa carrière a connu trois montées en Ligue 1 avec Reims, l’ASSE et le Paris FC, était en très bonne voie puisque les deux clubs avaient trouvé un accord et que le joueur était très intéressé par le projet, mais il aurait finalement décliné la proposition en évoquant un désaccord familial, selon Ouest-France. Guingamp a aussi creusé la piste Hamidou Makalou (Stade Brestois), mais elle a capoté aussi et aucune recrue n’est venue renforcer l’effectif de Sylvain Ripoll.