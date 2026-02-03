OM – Stade Rennais : le Vélodrome exprime sa colère avec des banderoles incendiaires

Au Stade Vélodrome, l’ambiance est électrique ce soir pour le huitième de finale de la Coupe de France opposant l’Olympique de Marseille au Stade Rennais. Mais au-delà du terrain, ce sont les tribunes qui ont capté l’attention. Les ultras marseillais ont déployé des banderoles exprimant un profond mécontentement envers la direction, les joueurs et le staff du club. Ces messages virulents font écho à une semaine précédente tumultueuse marquée par une défaite humiliante en Ligue des Champions.

Les banderoles qui font parler

Dans le Virage Sud, une large banderole clame : « Manque de stabilité, d’ambition et de couilles… Tous responsables ! Honte à vous ! ». Un message direct et sans filtre, pointant du doigt un manque perçu de détermination et de vision stratégique au sein du club. De l’autre côté, au Virage Nord, une autre inscription rappelait : « 28/01/2026 : On n’oubliera pas… », ou encore « Après la honte et le dégoût, Coupe de France obligatoire ! ».

Ces mots, simples mais lourds de sens, renvoient directement à la débâcle récente subie par l’OM. En effet, le 28 janvier dernier, l’Olympique de Marseille s’est incliné 3-0 face au Club Brugge lors de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, au Jan Breydel Stadium en Belgique. Les buts de Mamadou Diakhon (4e minute), Raphael Vermant (11e) et Aleksandar Stanković (79e) ont scellé une soirée cauchemardesque pour les Phocéens

Cette défaite, la plus lourde de la saison en compétition européenne, a exacerbé les frustrations accumulées. Les supporters, déjà critiques envers la gestion du club, voient dans ce revers un symbole d’instabilité chronique.

Réunion de crise à la Commanderie

En réponse à cette humiliation, une réunion de crise s’est tenue à la Commanderie, le centre d’entraînement de l’OM, impliquant joueurs, l’entraîneur Roberto De Zerbi, le staff et des représentants des groupes de supporters. À la sortie, les ultras ont évité les micros, déclarant simplement : « Vous ne saurez rien, inutile de rester » Des injures ont même été proférées envers certains journalistes, illustrant le climat tendu. Cette rencontre fait suite à d’autres incidents internes, comme une altercation en entraînement entre Kondogbia et Vermeeren, ou encore la mise à l’écart d’Amir Murillo, envoyé en réserve et prié de quitter le club

Ce match contre Rennes, qui débute à 21h10, sera crucial pour l’OM. Une victoire pourrait relancer la machine et calmer les ardeurs des supporters. Cependant, les banderoles rappellent que la patience des fans a ses limites. L’OM doit retrouver stabilité malgré un mercato encore animé pour éviter une crise plus profonde. Reste à voir si cette protestation sera un électrochoc positif ou la confirmation d’une spirale négative…

Photo : Bastien Aubert, notre correspondant à Marseille.

Photo : Bastien Aubert, notre correspondant à Marseille.