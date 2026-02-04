À LA UNE DU 4 FéV 2026
[23:05]Troyes – RC Lens : les notes des Sang et Or, qualifiés pour les quarts de la Coupe de France
[22:30]Coupe de France : Endrick délivre l’OL, l’OGC Nice miraculé face à Montpellier
[22:00]ASSE Mercato : Ekwah fait passer un message très surprenant aux supporters des Verts
[21:30]AS Monaco : énorme coup dur pour Paul Pogba
[21:00]Stade Rennais Mercato : après Fofana, Samba et Frankowski, un autre ancien du RC Lens a été visé !
[20:30]OM : Rulli ou De Lange dans les buts contre le PSG, même De Zerbi s’interroge !
[20:00]Arabie saoudite : Al-Hilal se frotte les mains pour Karim Benzema et répond à la colère de Cristiano Ronaldo
[19:30]ASSE Mercato : un milieu plein d’avenir va rejoindre les Verts… en 2028 !
[19:00]Stade Rennais : l’OM a ravivé de grosses tensions entre Habib Beye et ses joueurs !
[18:30]OM : Longoria fait passer un message fort avant le PSG
ASSE Mercato : Ekwah fait passer un message très surprenant aux supporters des Verts

Par Laurent Hess - 4 Fév 2026, 22:00
Sitôt prêté à Watford, Pierre Ekwah vient de se confier au site du club anglais. En faisant deux références à l’ASSE…

Le mercato hivernal de l’ASSE a livré un dernier rebondissement de taille avec le prêt de Pierre Ekwah à Watford.Arrivé en provenance de Sunderland en 2024, Ekwah n’est pas parvenu à maintenir le club, comme ses coéquipiers. L’ASSE avait levé son option d’achat, misant alors 6 M€ sur lui. Mais le rêve s’est vite mué en bras de fer : le joueur, désireux d’évoluer au plus haut niveau, a refusé de s’inscrire dans le projet. Eloigné des terrains ces six derniers mois, il va donc rejouer au foot, en Championship. Si son prêt est selon, Foot Mercato assorti d’une option d’achat de 7,5 M€, selon EVECT, « cette clause doit être glissée à posteriori, suite à un accord entre les différents partis, mais ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat ». Ce que nous a confirmée une source interne à l’ASSE.

Ekwah fan de Geoffroy-Guichard… et d’Aouchiche

Comme le glisse Poteaux Carrés, Ekwah a de nouveau surpris les supporters de l’ASSE via un entretien accordé à Watford. « Mon coéquipier préféré jusqu’à présent ? Adil Aouchiche. Mes postes de prédilection ? Milieu axial, entre 6 et 8. Les trois meilleurs joueurs français de l’histoire ? Benzema, M’Bappe et Zidane. Le meilleur stade où j’ai joué ? Je ne vais pas vous mentir, Saint-Etienne. Les supporters sont fous là-bas ! ». Un joueur qui refuse de porter le maillot vert mais qui kiffe l’ambiance du Chaudron, c’est fou, non ?

