À LA UNE DU 5 FéV 2026
PSG Mercato : Icardi et sa nouvelle bombe ont failli débarquer à la Juventus !

Par Laurent Hess - 5 Fév 2026, 00:00
💬 Commenter
L’ancien attaquant du PSG Mauro Icardi (Galatasaray), aujourd’hui aux côtés de la China Suarez, aurait pu revenir en Italie cet hiver, du côté de la Juventus Turin.

Ce n’est plus avec la sulfureuse Wanda Nara que Mauro Icardi s’affiche et fait les choux gras de la presse foot people, mais de la China Suarez, María Eugenia Suárez Riveiro de son vraie nom, une actrice, chanteuse, styliste et mannequin argentine, née le 9 mars 1992 à Buenos Aires. Le couple vit actuellement à Istanbul où l’ancien parisien évolue depuis son départ du PSG il y a trois ans, à Galatasaray.

L’Italie déplore le vrai faux retour d’Icardi… à cause de la China Suarez

Tuttosport indique que l’ancien attaquant de l’Inter Milan a failli revenir en Serie A ces derniers jours mais que les négociations avec la Juventus Turin n’ont pas abouti. Ce que déplore le média, qui en profite pour publier une série de photos de la China Suarez en maillots de bain et autre tenues sexys… Côté plastique, on en connait plus d’un qui valident le choix d’Icardi entre sa nouvelle compagne et son ex !

