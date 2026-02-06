À LA UNE DU 6 FéV 2026
[11:30]Revue de presse : Perrin (LOSC) explique sa volte face avec l’AJA, O’Neil voit plus grand au RC Strasbourg
[11:00]FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour Rashford, un départ surprise se profile
[10:30]PSG – OM : fan de De Zerbi et Greenwood, Chris Waddle a fait se lever le Parc des Princes !
[10:00]ASSE Mercato : Montanier fonde de gros espoirs sur ses recrues
[09:30]Real Madrid, OL : Endrick sous surveillance rapprochée à Lyon !
[09:00]FC Barcelone Mercato : Deco a tranché pour Lewandowski et le futur numéro 9 !
[08:30]RC Lens – Stade Rennais : Habib Beye sur un siège éjectable à Rennes, son successeur se tient prêt !
[08:00]Real Madrid Mercato : Al-Hilal vend la mèche pour l’avenir de Vinicius !
[07:30]OM Mercato : Murillo en route pour son nouveau club, les dessous du deal
[07:00]OM : avant le PSG, De Zerbi envoyé chez un cador anglais !
ASSE Mercato : Montanier fonde de gros espoirs sur ses recrues

Par Laurent Hess - 6 Fév 2026, 10:00
💬 Commenter
Philippe Montanier était en conférence de presse à deux jours du match entre l’ASSE et Montpelllier. Il a notamment été interrogé sur l’état de forme de ses recrues…

L’ASSE a signé 4 nouveaux joueurs cet hiver. Parmi eux, seul le jeune attaquant estonien, Paalberg, a beaucoup joué lors de la première partie de saison. Cela n’a pas été cas de Kanté, Soumahoro et Le Cardinal, mais avant la réception de Montpellier, Philippe Montanier s’est voulu rassurant. « Les nouveaux joueurs n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu mais ils se sont entraînés de manière intensive dans leur club avant d’arriver ici. Et depuis que je suis là, je les trouve bien à l’entraînement. Ils arrivent avec leur fraîcheur, ils n’ont pas vécu la situation, comme Stéphane Lièvre et moi. »

Montanier fonde de gros espoirs sur Kanté

Le successeur d’Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE a notamment dit beaucoup de bien d’Abdoulaye Kanté, qui lui a succédé devant les médias. « Je connaissais Abdoulaye de Troyes. C’est un milieu avec un volume intéressant, de l’impact et une bonne qualité de passes. Je découvre l’homme et il est très humble. Il va nous apporter son énergie, son impact et sa qualité pour ressortir le ballon, dans un secteur de jeu où l’effectif était un peu juste. » De là à imaginer que Kanté débutera dès samedi contre Montpellier, il n’y a qu’un pas… Surtout que Jaber et Tardieu, blessés, ne seront pas là.

