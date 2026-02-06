ASSE Mercato : Montanier fonde de gros espoirs sur ses recrues

Philippe Montanier était en conférence de presse à deux jours du match entre l’ASSE et Montpelllier. Il a notamment été interrogé sur l’état de forme de ses recrues…

L’ASSE a signé 4 nouveaux joueurs cet hiver. Parmi eux, seul le jeune attaquant estonien, Paalberg, a beaucoup joué lors de la première partie de saison. Cela n’a pas été cas de Kanté, Soumahoro et Le Cardinal, mais avant la réception de Montpellier, Philippe Montanier s’est voulu rassurant. « Les nouveaux joueurs n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu mais ils se sont entraînés de manière intensive dans leur club avant d’arriver ici. Et depuis que je suis là, je les trouve bien à l’entraînement. Ils arrivent avec leur fraîcheur, ils n’ont pas vécu la situation, comme Stéphane Lièvre et moi. »

Montanier fonde de gros espoirs sur Kanté

Le successeur d’Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE a notamment dit beaucoup de bien d’Abdoulaye Kanté, qui lui a succédé devant les médias. « Je connaissais Abdoulaye de Troyes. C’est un milieu avec un volume intéressant, de l’impact et une bonne qualité de passes. Je découvre l’homme et il est très humble. Il va nous apporter son énergie, son impact et sa qualité pour ressortir le ballon, dans un secteur de jeu où l’effectif était un peu juste. » De là à imaginer que Kanté débutera dès samedi contre Montpellier, il n’y a qu’un pas… Surtout que Jaber et Tardieu, blessés, ne seront pas là.