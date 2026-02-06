Revue de presse : Perrin (LOSC) explique sa volte face avec l’AJA, O’Neil voit plus grand au RC Strasbourg

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Gaëtan Perrin (LOSC) souhaite le meilleur à l’AJA

Après avoir détourné Romain du Havre, l’AJ Auxerre a connu pareille mésaventure que le HAC avec son ancien joueur Gaëtan Perrin. Tout proche de s’engager sous la forme d’un prêt avec option d’achat avec le club qu’il a quitté l’été dernier, le milieu a rejoint le LOSC qui a offert 5 M€ à Krasnodar pour boucler ce transfert. «Cette dernière journée de mercato a été très intense. Les choses sont dites, mais moi j’ai vécu ça avec intensité. Ce projet pour moi est exceptionnel. Le LOSC est un grand club. Je ne regrette pas mon vécu avec l’AJA. Je leur souhaite le meilleur, mais mon avenir est ici dans le Nord», a expliqué le néo-Lillois lors de sa présentation à la presse.

O’Neil ambitieux pour le RC Strasbourg

Le RC Strasbourg reste sur tous les tableaux. En dominant l’AS Monaco (3-1) jeudi, le club alsacien s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France où ils retrouveront Reims. 7e de L1, en course en Conference League, le RCSA est sur tous les fronts et cela donne de l’appétit à son nouveau coach Gary O’Neil. « On se donne des opportunités pour accomplir de grandes choses cette saison, soutient le successeur de Liam Rosenior en Alsace. On ne veut pas faire juste une bonne saison. Il y a assez de talents et de capacités dans cette équipe pour réussir de très belles choses. Maintenant, on doit continuer à performer le plus longtemps possible dans les trois compétitions. » Le RC Strasbourg sera en déplacement au Havre, dimanche en championnat.