Arabie saoudite : Cristiano Ronaldo sèchement recadré, bientôt la fin de l’idylle ?

La Saudi Pro League a sèchement recadré Cristiano Ronaldo, toujours en grève à Al-Nassr après ses accusations contre le championnat saoudien.

Cristiano Ronaldo n’a pas digéré le départ de Karim Benzema d’Al-Ittihad à Al-Hilal, principal concurrent d’Al-Nassr dans la course au titre. Et pour afficher son mécontentement, la star portugais s’est mise en grève. Ronaldo, qui souhaitait retrouver son ancien compère du Real Madrid à ses côtés, se voit ignoré dans ses attentes. La colère s’installe.

Grève entamée à la suite du mercato d’hiver d’Al-Nassr jugé décevant (une seule recrue)

Amertume vis-à-vis des recrues majeures arrivant chez les adversaires

Frustration décuplée avec la signature de Benzema à Al-Hilal au lieu d’Al-Nassr

Deux matchs consécutifs séchés par Ronaldo, un geste inédit dans sa carrière

En filigrane, la star s’inquiète d’un sentiment d’iniquité entre les clubs gérés par le PIF – Al-Nassr croyant être moins bien armé que ses concurrents directs. Ronaldo veut plus d’impliquation et d’ambition, sur et en dehors du terrain.

Une réaction officielle ferme de la Saudi Pro League pour Cristiano Ronaldo

Face à cette fronde, la Ligue saoudienne monte immédiatement au créneau. Un porte-parole martèle : « Chaque club agit librement, selon les mêmes réglementations et en toute indépendance. Les décisions de recrutement, d’effectif ou de gestion relèvent exclusivement de chaque direction. »

Devant ce bras de fer inédit, la Saudi Pro League rappelle avec fermeté que « Personne, quelle que soit son envergure, ne peut aller au-delà de l’intérêt et du cadre de son propre club ». Un avertissement cinglant à Ronaldo, dont l’engagement sous le maillot d’Al-Nassr n’a jamais été mis en doute, mais dont l’influence se heurte ici à une gouvernance rigide.

La Ligue insiste sur l’égalité des règles pour tous

Refus de laisser un joueur, même quintuple Ballon d’Or, peser sur la politique globale

Volonté affichée de garantir équilibre et équité entre clubs

En substance, la Saudi Pro League entend montrer que l’institution prime sur le joueur, aussi prestigieuse soit sa trajectoire ou sa fortune impressionnante.

Un championnat sous tension, la course au titre relancée

L’impact de cette affaire dépasse le simple cas Ronaldo. Le championnat est en pleine ébullition, la lutte pour le titre est plus serrée que jamais : seuls quelques points séparent Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli au sommet du classement. La ligue se félicite de cette densité : « La compétitivité actuelle prouve la réussite de notre modèle ». Mais l’absence prolongée de Ronaldo rebat les cartes : la tension monte et pour Al-Nassr, l’équation est simple : sans Ronaldo, la quête du titre s’annonce encore plus ardue face aux rivaux surboostés par le mercato. Un retour de Ronaldo à l’entraînement a été aperçu, photos à l’appui sur les réseaux du club. Un signe d’apaisement ? Rien n’est moins sûr. L’incertitude plane : jusqu’où ira le bras de fer ? Et ce alors que Benzema vient de signer hier soir un triplé pour ses débuts avec Al-Hilal…