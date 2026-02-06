À LA UNE DU 6 FéV 2026
ASSE : beaucoup d’absents mais des recrues dans le premier groupe de Montanier face au MHSC

Par William Tertrin - 6 Fév 2026, 18:36
Le premier groupe de Philippe Montanier pour le match de l’ASSE face au MHSC ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE reçoit le MHSC pour la 22e journée de Ligue 2. Pour sa première à la tête du club, Philippe Montanier devra faire sans Maxime Bernauer, Lassana Traoré, Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Florian Tardieu, Joao Ferreira, ou encore Paul Eymard. Beaucoup d’absences, une nouvelle fois, même si les recrues Abdoulaye Kanté et Julien Le Cardinal font leur première apparition dans le groupe. En revanche, le jeune avant-centre estonien Marten-Chris Paalberg et Aboubaka Soumahoro sont absents par choix de l’entraîneur.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Nadé, Pedro, Le Cardinal – Gadegbeku, Kanté, Miladinovic, Moueffek – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, El Jamali, Old, Stassin.

