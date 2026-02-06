Stade Rennais : après les révélations sur Beye, le club sort un communiqué frontal

Le Stade Rennais a publié ce vendredi soir un communiqué officiel pour répondre aux récentes allégations circulant visant le club ainsi que son entraîneur Habib Beye.

En effet, comme relayé sur notre site, Foot Mercato révélait que Beye et ses agents ont ouvert la porte à un départ anticipé, mais sous conditions financières importantes. Beye réclamerait le paiement de son salaire de cette saison et de la suivante, l’année optionnelle devant être activée en cas de qualification européenne. Il exigerait également un pourcentage sur les transferts de Jérémy Jacquet et Kader Méïté, qu’il estime avoir fortement contribué à valoriser avant leurs ventes record. Une demande que la direction rennaise aurait refusé.

Des insinuations infondées selon le club, qui a choisi de démentir avec fermeté ces propos qu’il juge « calomnieux ». Cette sortie intervient à la veille d’un déplacement important pour les Rouge et Noir à Lens, dans un moment déjà crucial de la saison. Le club a estimé que ces rumeurs constituent une tentative de déstabilisation indécente et malhonnête, susceptible de perturber l’équipe dans ses objectifs sportifs.

Le Stade Rennais a conclu son message en assurant que toutes les composantes du club — joueurs, staff et direction — restent concentrées sur la performance et se mobilisent pour retrouver une dynamique positive en vue de la suite de la saison.

Le communiqué complet du SRFC

« Le Stade Rennais F.C. a pris connaissance de propos calomnieux avancés dans les colonnes de certains médias à l’encontre du club et de son entraîneur Habib Beye, relatifs notamment à des intérêts fantaisistes liés aux transferts de nos joueurs Jérémy Jacquet et Kader Meïté.

La direction du Stade Rennais F.C. tient à démentir ces allégations avec fermeté.

À la veille d’un déplacement important, ces tentatives de déstabilisation sont indécentes et malhonnêtes.

Le Stade Rennais F.C., dans son ensemble, joueurs, coach, staff, direction, met tout en œuvre pour retrouver une dynamique positive afin d’atteindre ses objectifs. »