RC Lens : Udol de plus en plus proche des Bleus ?

Par Laurent Hess - 7 Fév 2026, 12:30
Très performant avec le RC Lens, Matthieu Udol semble de plus en plus croire en ses chances d’être sélectionné en équipe de France.

Sa progression fulgurante interpelle tout le football français. Depuis son arrivée à Lens l’été dernier, Matthieu Udol a réalisé une véritable métamorphose. Aujourd’hui, alors qu’il éclabousse la Ligue 1 de son talent et suscite l’attention autour d’une possible sélection nationale, le Guadeloupéen affiche un état d’esprit aussi rafraîchissant qu’ambitieux.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le joueur de 29 ans savoure cette métamorphose : « Je suis totalement épanoui dans ce rôle de piston. On a un rôle très important… c’est tellement exigeant athlétiquement que ce n’est pas réservé à tout le monde ».

Udol rêve plus haut au RC Lens

Beaucoup d’observateurs voient désormais en Udol un candidat légitime à l’équipe de France et il glisse : « Ce n’est pas à moi de le dire. Je sais que je suis performant, peut-être qu’il y a une place à se faire. Mais je ne me mets pas de pression. Ce n’est que du bonus pour moi déjà de vivre ça. Six mois en arrière, c’était inimaginable qu’on me cite pour la sélection. Donc, je profite à fond et travaille dur parce que c’est une opportunité exceptionnelle aussi. On verra ce qui arrivera en mars déjà. »

Dès ses premiers pas sous le maillot artésien, Udol s’est installé comme une évidence. Son repositionnement en tant que piston gauche a libéré son jeu : 20 matchs joués, 1 790 minutes sur 1 800 possibles, et surtout 6 passes décisives qui lui valent d’être l’un des meilleurs passeurs du championnat. Dans l’animation lensoise, Udol se distingue autant par sa constance que par sa capacité à bonifier le collectif. Avec une contribution aux buts de 17,65%, il s’impose comme un leader discret, mais essentiel. Son impact a d’ailleurs été récompensé par les supporters qui l’ont désigné Lensois du mois de janvier. Le parcours de Matthieu Udol, opéré 4 fois des croisés, prouve que tout peut basculer, même à 29 ans, pour les joueurs qui savent se réinventer et saisir le bon wagon. Alors que le mois de mars approche et que les échéances de l’équipe de France s’annoncent, le défenseur du RC Lens s’accroche à sa philosophie : avancer humblement, rester performant, et croire en lui.

