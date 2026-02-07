À LA UNE DU 7 FéV 2026
[19:44]OL Mercato : un départ à 40 M€ se dessine
[19:28]Stade Rennais : après Lens, Pouille viré en même temps que Beye ?
[19:03]ASSE – Montpellier : le premier onze de Montanier est connu !
[18:56]RC Lens – Stade Rennais (3-1) : victoire à 10 avec un bijou de Saint-Maximin… les notes des Sang et Or
[18:47]FC Barcelone : Yamal toujours plus fort que Messi !
[18:15]FC Barcelone : les tops et les flops de la victoire sur Majorque (3-0)
[17:57]Stade Rennais : la réponse cash de Beye sur son avenir et Samba
[17:40]PSG : on sait quand la prolongation de Luis Enrique sera officialisée !
[17:18]ASSE : un hommage à Gasset ce soir, son amour de Sainté rappelé
[16:51]PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier cet ailier à 75 M€
PSG : on sait quand la prolongation de Luis Enrique sera officialisée !

Par Raphaël Nouet - 7 Fév 2026, 17:40
Luis Enrique en conférence de presse après le match à Strasbourg.
Devant l’intérêt de Manchester United et de Liverpool, le PSG aurait entamé des négociations pour prolonger Luis Enrique. Et il veut que le nouveau contrat soit signé avant la fin de la saison.

La Premier League se montre de plus en plus insistante concernant Luis Enrique. L’excellent travail de l’entraîneur espagnol au PSG n’a échappé à personne outre-Manche, surtout que son équipe a battu Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal et Tottenham entre Champions League et Supercoupe d’Europe depuis un an. Selon les médias anglais, Manchester United et Liverpool songeraient à recruter Luis Enrique, Tottenham serait également intéressé mais aurait conscience d’avoir peu d’arguments pour le convaincre de lâcher le PSG.

Tout doit être bouclé avant l’intersaison

La direction parisienne, elle, est entrée en négociations avec Luis Enrique pour prolonger un contrat qui expire en 2027. Selon L’Equipe, les discussions ont démarré et la confiance règne du côté du PSG. Le quotidien sportif apporte une précision importante : le club de la capitale souhaiterait boucler les négociations avant la fin de la saison. Le PSG ne veut pas que Luis Enrique parte en vacances sans nouveau bail car il pourrait alors discuter avec ses courtisans. Si rien n’est annoncé avant la fin mai, cela signifiera donc que le technicien a l’intention d’aller au bout de son contrat et de partir en 2027.

Mais la tendance est vraiment à une prolongation à Paris. Le club est évidemment très satisfait du travail de Luis Enrique, qui lui a permis de tout gagner en deux ans et demi. Et l’Espagnol a bien conscience qu’il ne retrouvera plus de telles conditions de travail, avec une latitude totale dans la gestion de son effectif et des moyens énormes pour recruter.

