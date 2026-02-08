Plus connu pour ses frasques et ses coups de sang que pour ses exploits sur le terrain, l’éphémère ancien attaquant de l’OM Mario Balotelli a raconté comment il avait passé une nuit avec quatre filles.

A 35 ans, Mario Balotelli joue encore ! Enfin, jouer… Il porte les couleurs d’Al-Ittifaq, en Arabie saoudite. On devine aisément pourquoi il y est allé, après une expérience ratée au Genoa. Depuis son départ de l’OM à l’été 2019, après six mois contrastés, l’attaquant italien est allé à Brescia, puis a évolué en Suisse, en Turquie avant de retourner au pays et de filer dans la péninsule arabique. Une carrière tellement loin des sommets qui lui étaient promis lorsqu’il a démarré à l’Inter Milan ! Mais Balotelli, aussi irrégulier qu’irascible, n’a pas su maintenir un haut degré d’exigence. Et au vu de l’anecdote qu’il a révélée dernièrement, on comprend aussi qu’il n’a pas été très sérieux…

« J’ai compris que les femmes ne veulent que de l’argent »

Au média Padova Reporters, il a ainsi raconté sa nuit avec quatre jeunes femmes : « Avant de devenir riche et célèbre, les Italiennes ne m’aimaient pas, même certaines de mes camarades de classe. Elles disaient ne pas aimer les Noirs, et c’était difficile de trouver une petite amie blanche. Alors, avec le peu d’argent que j’avais, j’ai essayé d’aller dans un quartier chaud, mais elles me rejetaient encore parce que j’étais noir. Alors, quand j’ai enfin signé mon contrat de footballeur professionnel, je suis passé à la vitesse supérieure, j’ai acheté une voiture et je suis sorti pour draguer quatre filles. Je m’asseyais au milieu, deux à ma droite et deux à ma gauche. Les gens pensaient que j’étais un Casanova, mais je le faisais par vengeance. Depuis, j’ai compris que les femmes ne veulent que de l’argent. Quand on est riche, elles ne voient plus la couleur de peau ni d’où l’on vient ».

Sur la photo de la soirée en question, on le voit une cigarette à la main, avec un seau à champagne et des bouteilles de bière posées devant lui. L’hygiène de vie n’aura pas été sa préoccupation première et certainement l’une des raisons, aussi, de sa carrière décevante…