À LA UNE DU 8 FéV 2026
[00:00]OM : Balotelli raconte sa nuit torride avec 4 filles
[23:04]FC Nantes – OL (0-1) : Lyon gagne mais perd Endrick, les Canaris malchanceux
[22:38]ASSE – Montpellier : ravi, Montanier estime toutefois qu’il a du pain sur la planche
[22:17]ASSE – Montpellier : Nadé évoque « une nouvelle énergie »
[21:54]ASSE – Montpellier (1-0) : Le Cardinal offre un premier succès à Montanier
[21:38]FC Nantes : la banderole moqueuse des supporters sur le mercato
[21:24]Stade Rennais : Rongier prend position dans le conflit Beye – Samba
[20:40]RC Lens : Sage réagit aux débuts de Saint-Maximin et dévoile son résultat rêvé pour PSG-OM
[20:14]FC Nantes – OL : les compos sont tombées
[20:09]ASSE : les ultras entre hommage à Gasset et nouvelles banderoles cinglantes
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Balotelli raconte sa nuit torride avec 4 filles

Par Raphaël Nouet - 8 Fév 2026, 00:00
💬 Commenter
Mario Balotelli sur le banc des remplaçants avec le Genoa.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Plus connu pour ses frasques et ses coups de sang que pour ses exploits sur le terrain, l’éphémère ancien attaquant de l’OM Mario Balotelli a raconté comment il avait passé une nuit avec quatre filles.

A 35 ans, Mario Balotelli joue encore ! Enfin, jouer… Il porte les couleurs d’Al-Ittifaq, en Arabie saoudite. On devine aisément pourquoi il y est allé, après une expérience ratée au Genoa. Depuis son départ de l’OM à l’été 2019, après six mois contrastés, l’attaquant italien est allé à Brescia, puis a évolué en Suisse, en Turquie avant de retourner au pays et de filer dans la péninsule arabique. Une carrière tellement loin des sommets qui lui étaient promis lorsqu’il a démarré à l’Inter Milan ! Mais Balotelli, aussi irrégulier qu’irascible, n’a pas su maintenir un haut degré d’exigence. Et au vu de l’anecdote qu’il a révélée dernièrement, on comprend aussi qu’il n’a pas été très sérieux…

« J’ai compris que les femmes ne veulent que de l’argent »

Au média Padova Reporters, il a ainsi raconté sa nuit avec quatre jeunes femmes : « Avant de devenir riche et célèbre, les Italiennes ne m’aimaient pas, même certaines de mes camarades de classe. Elles disaient ne pas aimer les Noirs, et c’était difficile de trouver une petite amie blanche. Alors, avec le peu d’argent que j’avais, j’ai essayé d’aller dans un quartier chaud, mais elles me rejetaient encore parce que j’étais noir. Alors, quand j’ai enfin signé mon contrat de footballeur professionnel, je suis passé à la vitesse supérieure, j’ai acheté une voiture et je suis sorti pour draguer quatre filles. Je m’asseyais au milieu, deux à ma droite et deux à ma gauche. Les gens pensaient que j’étais un Casanova, mais je le faisais par vengeance. Depuis, j’ai compris que les femmes ne veulent que de l’argent. Quand on est riche, elles ne voient plus la couleur de peau ni d’où l’on vient ».

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Sur la photo de la soirée en question, on le voit une cigarette à la main, avec un seau à champagne et des bouteilles de bière posées devant lui. L’hygiène de vie n’aura pas été sa préoccupation première et certainement l’une des raisons, aussi, de sa carrière décevante…

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot