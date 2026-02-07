RC Lens : Sage réagit aux débuts de Saint-Maximin et dévoile son résultat rêvé pour PSG-OM

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Après la victoire du RC Lens face au Stade Rennais (3-1), le coach lensois Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse. Retrouvez l’intégralité de ses propos.

Lens insubmersible

Ça prouve que le foot reste injuste car notre début de match est plutôt beau, mais on se fait punir. Le but est vraiment beau de Lepaul, donc bien joué à nos adversaires. J’ai moins aimé la fin de notre première mi-temps. Le fait qu’on remette du dynamisme en deuxième nous a permis d’inverser la tendance.

Allan Saint-Maximin

Ce qui l’amène à rentrer dans cette position, c’est qu’on ait eu un carton rouge. On voulait qu’il prenne la profondeur et qu’il puisse garder le ballon. Il a ces deux caractéristiques, et je le félicite pour ça. Il nous a permis de moins transpirer en fin de match, même si la fin de match a été très difficile. Des fois les histoires sont belles rapidement, comme Florian Thauvin quand il est entré face à Leipzig avec sa passe décisive pour Udol. C’est ce qu’on attendait de ces deux joueurs, leurs histoires commencent de la meilleure des manières, espérons que leur histoire soit longue. Ça a été une semaine particulière pour lui avec le décalage horaire, on lui a donné du temps de jeu mercredi, donc ça me paraissait compliqué de le titulariser. Mais il a le potentiel et les caractéristiques pour commencer un match.

Le jeu qui penchait plus vers Ruben Aguilar

C’est la distribution du jeu qui amène à ça. Un match complet de sa part ? En prenant le rouge à la 56e, il en manque un peu (rires). Il aura donné beaucoup de choses. Il était assez déçu, je lui ai dit : « tu t’es blessé et tu es revenu », et là il reviendra de la meilleure des manières. C’est important qu’il puisse se reposer.

Il se passe vraiment quelque chose dans cette équipe

C’est un record historique pour le club de gagner dix fois de suite en championnat. La génération 2022-2023 l’avait réussi aussi. On est en position de battre le record, tant mieux. Le fait d’avoir réagi après Marseille, c’était positif et c’est le signe des équipes qui peuvent se prendre les pieds dans le tapis mais reprendre le chemin, et on est cette équipe-là.

La pression du PSG

On ne sera peut-être pas 2e à la fin de la journée. On s’affranchit de cette chose-là, on avait un checkpoint à 52 points, et quand on aura atteint cet objectif, on pourra décider d’autres ambitions. On est en avance sur un rythme de croisière, ce qui a pu se produire par le passé, mais chaque saison est différente. Le nombre de points n’est pas toujours significatif du rendement ou d’une fin heureuse.

Ganiou

Gagner des matchs lui a donné des ailes, il reste serein. Au vu de son profil psychologique, c’était un des doutes qu’on pouvait avoir. On le trempe parfois dans les glaçons pour qu’il reprenne sa trajectoire de progression. Lui-même l’a compris, il a besoin d’apprendre la gestion de ces moments-là. Je le trouve de plus en plus mature pour gérer l’aspect psychologique du métier. Aujourd’hui il est un peu meilleur que sur les 5 matchs, et encore plus meilleur qu’il y a 10 matchs.

Sa préférence pour le résultat du Classique

Demain je pense que le meilleur résultat serait un match nul car il y n’aurait que 2 points de distribués.

Les records

Ils ont la possibilité d’écrire certaines lignes de l’histoire de leur club. Ça peut être vu comme un placebo, mais les joueurs sont animés par ces choses. Le risque c’est que quand on n’atteint pas le record, il faut recommencer à zéro, et c’est là où le discours est important.

Une équipe qui peut encore s’améliorer

Notamment de la 15e à la 45e, on a été trop dans un jeu de possession qui n’avait aucun impact. On jouait trop lentement, avec peu de courses, on a laissé l’adversaire dans son projet de venir gagner ici.

Le but rennais

Le foot est injuste, on fait une bonne entame et à l’inverse on est sanctionnés sur leur première incursion, mais c’est le jeu. Vous pouvez avoir 90% de possession et perdre le match sur un corner à la fin, c’est la beauté du foot.

Baidoo

On avait pour objectif de mettre un checkpoint à la mi-temps. Je lui ai dit : « de toute façon à la mi-temps, si on est bien, on n’aura aucun problème à te sortir ». Finalement, il a dit qu’il était ok pour continuer et il était même prêt à jouer un peu plus.