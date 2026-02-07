À LA UNE DU 7 FéV 2026
[20:14]FC Nantes – OL : les compos sont tombées
[20:09]ASSE : les ultras entre hommage à Gasset et nouvelles banderoles cinglantes
[19:52]RC Lens – Stade Rennais : Beye combattif après cette nouvelle défaite
[19:44]OL Mercato : un départ à 40 M€ se dessine
[19:28]Stade Rennais : après Lens, Pouille viré en même temps que Beye ?
[19:03]ASSE – Montpellier : le premier onze de Montanier est connu !
[18:56]RC Lens – Stade Rennais (3-1) : victoire à 10 avec un bijou de Saint-Maximin… les notes des Sang et Or
[18:47]FC Barcelone : Yamal toujours plus fort que Messi !
[18:15]FC Barcelone : les tops et les flops de la victoire sur Majorque (3-0)
[17:57]Stade Rennais : la réponse cash de Beye sur son avenir et Samba
RC Lens – Stade Rennais : Beye combattif après cette nouvelle défaite

Par Raphaël Nouet - 7 Fév 2026, 19:52
Habib Beye donnant des consignes lors du match à Lens.
L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a regretté les erreurs de son équipe ayant coûté une nouvelle défaite à Lens (1-3) ce samedi. Mais il demeure convaincu qu’il peut inverser la tendance.

Deuxième défaite de la semaine pour le Stade Rennais, cet après-midi à Lens (1-3), la quatrième d’affilée. L’ambiance est lourde chez les Rouge et Noir, et Habib Beye ne tente pas de le dissimuler. Mais l’entraîneur ne baisse pas les bras, loin de là. En conférence de presse, après le revers à Bollaert, il a assuré savoir ce qu’il fallait corriger dans son équipe et avoir la force nécessaire pour continuer son travail, alors qu’une rumeur a assuré qu’il pourrait démissionner…

« Il faut s’accrocher et ne pas baisser les bras »

« Techniquement, même si on mène, on a beaucoup de ruptures… Par contre, on a été assez solides défensivement. On avait bien étudié qu’il y avait des choses à aller chercher sur leur première ligne de pression. On savait que si on s’en sortait, il allait y avoir des opportunités à exploiter. On les a bien exploitées au début, puis on a continué à jouer court. On est rentrés dans ce pressing qu’ils ont su mettre dans notre camp, alors qu’il y avait beaucoup d’espaces à aller chercher dans leur dos. Même si c’était cohérent, techniquement, il y a encore eu beaucoup de ruptures. »

« Moi, j’ai la passion de continuer. Dans ces moments, il faut s’accrocher. Il faut montrer du caractère. On a essayé de démontrer ça ce soir dans une situation difficile. Il faut s’accrocher et ne pas baisser les bras. Je suis très conscient de ce qu’il faut qu’on fasse en termes de travail et d’investissement pour sortir le club de cette situation. On a une dynamique en 2026 qui n’est pas bonne. »

