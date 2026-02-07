Selon Romain Molina, la famille Pinault aurait décidé de reprendre la main au Stade Rennais et aurait l’intention de virer aussi bien Habib Beye qu’Arnaud Pouille en fin de saison.

Sale semaine pour le Stade Rennais ! Deux défaites (0-3 à Marseille, 1-3 à Lens), dont une synonyme d’élimination de la Coupe de France, des frictions entre Habib Beye et ses joueurs, l’entraîneur annoncé démissionnaire, Brice Samba écarté… L’ambiance est très lourde chez les Rouge et Noir, alors que Beye a rappelé que l’objectif d’une qualification européenne était toujours à portée. Et ce n’est pas le tweet de Romain Molina juste après le revers à Bollaert qui va arranger les choses !

« Beye ne sera pas le seul à quitter le club d’ici quelques mois »

« Le Stade Rennais n’a besoin de personne pour se rendre la vie impossible et créer une ambiance extrêmement toxique et malsaine en interne (qui s’amplifie forcément avec les mauvais résultats). On en parlera dimanche en fin de matinée car c’est plus complexe/tordu que ça avec des propriétaires qui ont (enfin) compris qu’ils se sont faits (encore) avoir par les hommes en place (Beye ne sera pas le seul à quitter le club d’ici quelques mois). »

On aura compris que celui qui devrait accompagner Habib Beye en fin de saison sera Arnaud Pouille. Le président exécutif du SRFC a mené une politique dispendieuse qui a obligé le club à se séparer de ses pépites Jacquet et Meïté cet hiver. Tout cela pour des résultats décevants et une ambiance néfaste au sein du club.