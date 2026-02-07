Interrogé sur les raisons ayant conduit à l’éviction de Brice Samba par Habib Beye pour le déplacement à Lens (1-3), le milieu du Stade Rennais Valentin Rongier a pris position.

Depuis qu’il a éclos chez les professionnels du côté de Nantes, Valentin Rongier a toujours été décrit comme un fidèle soldat. Et le relai parfait de n’importe quel entraîneur. Le milieu de terrain a joué ce rôle à l’OM où, chaque saison, il était annoncé sur le banc mais où il finissait toujours par occuper un rôle de capitaine, avec ou sans brassard. Au Stade Rennais, il reste fidèle à lui-même. Bien qu’il ait été mal accueilli par des supporters ne lui ayant pas pardonné ses moqueries à l’époque où il était nantais, il est rapidement devenu un pilier du vestiaire. Alors, quand il parle, comme ce soir après la défaite à Lens (1-3), on peut être sûr que ses propos reflètent l’état d’esprit du vestiaire.

« Qu’ils soient certains que personne ne va lâcher »

« Le conflit entre le coach et Brice Samba ? Ça ne nous regarde pas. Le coach a pris cette décision, c’est lui notre boss. Personne ne se divise, on est ensemble et on va le montrer d’ici la fin de la saison. C’est une période difficile, on rentre à la maison avec une défaite de plus. Il faut juste relever la tête et j’ai une pensée pour nos supporters qui continuent d’être derrière nous. Ils vivent aussi une période compliquée et ça nous emmerde pour eux. Qu’ils soient certains que personne ne va lâcher. »

Un message mobilisateur qui doit provoquer une union sacrée au sein du SRFC. Car après ces quatre défaites de rang toutes compétitions confondues, les tensions sont nombreuses. Et le prochain match opposera les Rouge et Noir au PSG…