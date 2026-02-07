Le nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, était satisfait de la victoire sur Montpellier (1-0) mais a estimé que son équipe avait encore beaucoup de progrès à accomplir.

Très laborieux pendant la première demi-heure, les Verts ont été mieux par la suite et se sont justement imposés 1-0 contre Montpellier ce soir, grâce à un but de leur recrue Julien Le Cardinal à la 77e. Il y avait de la joie dans les rangs stéphanois mais surtout beaucoup de soulagement après deux défaites consécutives. Non seulement les Verts se sont relancés dans la course à la montée (4es, à quatre points du leader troyen) mais ils ont refait le plein de confiance. C’est ce qu’a tenu à souligner leur nouvel entraîneur, Philippe Montanier, au micro de beIN, même s’il a aussi insisté sur les progrès à réaliser.

« On doit faire, on va faire mieux »

« Je suis d’accord avec Robert (Malm) qui, pour une fois, a une bonne analyse (rires) : première demi-heure compliquée puis des ajustements et, au final, une victoire méritée. On a bien vu que l’équipe était fébrile mais on est restés concentrés et on a fini par rentrer dans le match. On a eu de grosses occasions. Ce n’est pas un super match mais c’est une base de travail. On doit faire, on va faire mieux. Mais on a besoin de victoires pour donner de la confiance et de l’entrain dans le travail. »

« A la mi-temps, j’ai demandé un peu plus de jeu vers l’avant, un peu plus d’appels. On a des garçons qui sont intéressants pour mettre le danger chez l’adversaire. C’était un peu trop statique en première période. Les entrants ont apporté beaucoup d’énergie, ils ont aidé énormément l’équipe. On est très contents de la victoire car ça permet de travailler dans la bonne humeur. Mais on doit faire mieux dans pas mal de domaines. »