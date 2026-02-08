À LA UNE DU 8 FéV 2026
[13:30]Stade Rennais : Pouille ou Beye, vous préfèreriez garder qui ?
[13:00]Mercato : Cristiano Ronaldo veut quitter l’Arabie saoudite, un club fonce sur lui !
[12:30]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Montanier démarre du bon pied, les Verts repartent de l’avant ! »
[12:00]Endrick, la vidéo qui inquiète l’OL et le Real Madrid
[11:30]Revue de presse : tension à l’AS Monaco avant le derby, coup dur au RC Strasbourg
[11:00]PSG – OM : De Zerbi prêt à surprendre avec un choix fort pour le Classico
[10:30]Stade Rennais : le RC Lens a scellé le sort d’Habib Beye, Pierre Ménès tire dans le tas et accuse la direction !
[10:00]FC Nantes – OL : Paulo Fonseca se sert des Canaris pour dénoncer le traitement d’Endrick en Ligue 1
[09:30]ASSE : Montanier réconforte Stassin, félicite Cardona et applaudit les banderoles !
[09:00]RC Lens : Thauvin vise la Coupe du monde avec les Bleus, son appel du pied à Deschamps
Mercato : Cristiano Ronaldo veut quitter l’Arabie saoudite, un club fonce sur lui !

Par Laurent Hess - 8 Fév 2026, 13:00
La Saudi Pro League vit des heures brûlantes autour de Cristiano Ronaldo. L’attaquant star d’Al-Nassr est au cœur d’une crise inédite, marquée par sa protestation ouverte face au transfert de Karim Benzema, son absence répétée sur le terrain et une ferveur populaire sans précédent. Ce qui ravive l’intérêt d’un de ses anciens clubs…

Le transfert de Karim Benzema d’Al-Ittihad vers Al-Hilal a eu l’effet d’une déflagration dans le championnat. En tête d’affiche du mercato, ce changement a ravivé la rivalité entre les plus grands clubs saoudiens, tout en créant une onde de choc chez Cristiano Ronaldo. Ce dernier estime qu’Al-Nassr est désavantagé, évoquant le rôle du PIF, qui détient plusieurs clubs majeurs du royaume. Une situation qui pèse lourd sur le vestiaire et sur l’équilibre même de la Saudi Pro League, déjà sous tension après une saison riche en rebondissements.

Face à ce contexte électrique, Ronaldo a décidé de frapper fort. Il a refusé de prendre part à deux rencontres majeures : contre Al-Riyadh en début de semaine, puis lors du choc très attendu contre Al-Ittihad. Cette double absence volontaire sonne comme un cri d’alerte de la part du Portugais. Avec 17 buts inscrits en 18 matchs cette saison, il reste pourtant le moteur offensif d’Al-Nassr.

Le Sporting prêt à le rapatrier

Dans ce contexte, un départ semble se préciser. Selon ESPN, CR7 quittera l’Arabie saoudite au plus tard en juin. Et la direction la plus probable à ce jour, c’est le Sporting Portugal. La star bouclerait ainsi la boucle en terminant sa magnifique carrière là où tout a commencé. Son club formateur serait en train de tout préparer. Et la Saudi Pro League verrait plutôt d’un bon œil le départ de CR7, soucieuse de renouveler ses têtes d’affiche avec pour principales cibles Mohamed Salah (Liverpool) et Bruno Fernandes (Manchester United).

