À LA UNE DU 8 FéV 2026
[17:58]FC Nantes : après la banderole de la Brigade Loire, Kita a vécu une autre grosse humiliation
[17:37]Real Madrid Mercato : un crack de Ligue 1 espéré pour cet été, le PSG était déjà dessus !
[17:00]Un ancien de l’OM et de l’OL, surprenant face à l’ASSE et au RC Lens, annonce sa retraite
[16:42]OL Mercato : le Real Madrid a répondu à la folle demande de Fonseca pour Endrick
[16:22]OM : espéré par Benatia, cet ancien du PSG a pris la direction du RC Lens
[16:08]ASSE – MHSC : « n*que tes morts »… quand Savanier dégoupille face à un supporter
[16:00]L’OM peut-il créer l’exploit face au PSG ce soir ?
[15:00]Mercato : Rodri (Manchester City) a déjà donné sa réponse au Real Madrid !
[14:00]Real Madrid : Mbappé s’emporte contre Rüdiger à l’entraînement ! (vidéo)
[13:30]Stade Rennais : Pouille ou Beye, vous préfèreriez garder qui ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Un ancien de l’OM et de l’OL, surprenant face à l’ASSE et au RC Lens, annonce sa retraite

Par William Tertrin - 8 Fév 2026, 17:00
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Nicolas Nkoulou raccroche les crampons à 35 ans. Défenseur emblématique de l’OM et de l’OL, il aura fait trembler l’ASSE et le RC Lens, inscrivant parmi ses rares buts ces moments décisifs.

L’empreinte d’un pilier : de Monaco à l’OM

Formé à l’AS Monaco, Nicolas Nkoulou découvre la Ligue 1 en 2008 avant de s’affirmer à l’Olympique de Marseille. Rapidement intronisé patron de la défense olympienne, il dispute 207 matches sous le maillot marseillais, décroche la Coupe de la Ligue 2012 et marque les esprits au Vélodrome. Mais ce sont aussi ses réalisations contre l’ASSE et le RC Lens qui peuvent être citées.

Buts précieux face à l’ASSE et au RC Lens

Défenseur central et non buteur de nature, Nkoulou n’a trouvé le chemin des filets qu’en de très rares occasions en Ligue 1. Pourtant, il fut le bourreau inattendu, inscrivant un but face à l’ASSE et un autre contre le RC Lens, tous les deux en 2014. Face au RCL, il a ouvert le score, avant l’égalisation de Guillaume, puis le but du 2-1 signé Thauvin. Contre les Verts, il a aussi ouvert le score, mais Brandão a égalisé à la fin. En 14 buts inscrits dans toute sa carrière, Nkoulou en a donc inscrit 2 face à ces formations bien connues de notre championnat.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Du Vélodrome à la scène internationale

Au-delà de ses exploits en Ligue 1, Nkoulou s’est imposé comme une référence chez les Lions Indomptables du Cameroun, avec 83 sélections et deux buts. Point d’orgue : la victoire en Coupe d’Afrique des Nations 2017, où il marque en finale contre l’Égypte et aide son pays à soulever le trophée, symbole d’abnégation et de fierté pour une génération.

Un dernier tour d’honneur entre Europe et Turquie

Après son passage à Lyon en 2016-2017, Nkoulou poursuit sa carrière à l’étranger : au Torino FC en Serie A, où sa valeur atteint 20 millions d’euros, puis Watford en Angleterre et l’Aris Salonique en Grèce. La fin de parcours se joue en Turquie : Gaziantep, Sakaryaspor puis Amed SK, ultime étape avant d’annoncer officiellement sa retraite.

C’est la fin d’un formidable voyage, celui d’un joueur qui aura sillonné la Côte d’Azur, embrasé la Méditerranée et porté haut les couleurs de son pays comme l’un des plus grands défenseurs africains de sa génération. Défenseur discret, parfois buteur de l’ombre, il a marqué une décennie du championnat de France et laissé sa trace sur l’histoire du football camerounais.

OMASSEOLRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, OL, OM, RC Lens