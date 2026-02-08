Un ancien de l’OM et de l’OL, surprenant face à l’ASSE et au RC Lens, annonce sa retraite

Nicolas Nkoulou raccroche les crampons à 35 ans. Défenseur emblématique de l’OM et de l’OL, il aura fait trembler l’ASSE et le RC Lens, inscrivant parmi ses rares buts ces moments décisifs.

L’empreinte d’un pilier : de Monaco à l’OM

Formé à l’AS Monaco, Nicolas Nkoulou découvre la Ligue 1 en 2008 avant de s’affirmer à l’Olympique de Marseille. Rapidement intronisé patron de la défense olympienne, il dispute 207 matches sous le maillot marseillais, décroche la Coupe de la Ligue 2012 et marque les esprits au Vélodrome. Mais ce sont aussi ses réalisations contre l’ASSE et le RC Lens qui peuvent être citées.

Buts précieux face à l’ASSE et au RC Lens

Défenseur central et non buteur de nature, Nkoulou n’a trouvé le chemin des filets qu’en de très rares occasions en Ligue 1. Pourtant, il fut le bourreau inattendu, inscrivant un but face à l’ASSE et un autre contre le RC Lens, tous les deux en 2014. Face au RCL, il a ouvert le score, avant l’égalisation de Guillaume, puis le but du 2-1 signé Thauvin. Contre les Verts, il a aussi ouvert le score, mais Brandão a égalisé à la fin. En 14 buts inscrits dans toute sa carrière, Nkoulou en a donc inscrit 2 face à ces formations bien connues de notre championnat.

Du Vélodrome à la scène internationale

Au-delà de ses exploits en Ligue 1, Nkoulou s’est imposé comme une référence chez les Lions Indomptables du Cameroun, avec 83 sélections et deux buts. Point d’orgue : la victoire en Coupe d’Afrique des Nations 2017, où il marque en finale contre l’Égypte et aide son pays à soulever le trophée, symbole d’abnégation et de fierté pour une génération.

Un dernier tour d’honneur entre Europe et Turquie

Après son passage à Lyon en 2016-2017, Nkoulou poursuit sa carrière à l’étranger : au Torino FC en Serie A, où sa valeur atteint 20 millions d’euros, puis Watford en Angleterre et l’Aris Salonique en Grèce. La fin de parcours se joue en Turquie : Gaziantep, Sakaryaspor puis Amed SK, ultime étape avant d’annoncer officiellement sa retraite.

C’est la fin d’un formidable voyage, celui d’un joueur qui aura sillonné la Côte d’Azur, embrasé la Méditerranée et porté haut les couleurs de son pays comme l’un des plus grands défenseurs africains de sa génération. Défenseur discret, parfois buteur de l’ombre, il a marqué une décennie du championnat de France et laissé sa trace sur l’histoire du football camerounais.