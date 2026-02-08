À LA UNE DU 8 FéV 2026
[19:55]PSG – OM : les compos du 112ème Classique sont connues !
[19:43]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Valence
[19:30]PSG – OM : le Classique est déjà lancé avec une banderole cinglante !
[19:04]PSG Mercato : Vitinha met fin aux rumeurs, le Real Madrid est fixé !
[18:16]Stade Rennais : après la défaite à Lens, un joueur de Beye plongé dans une soirée cauchemar
[17:58]FC Nantes : après la banderole de la Brigade Loire, Kita a vécu une autre grosse humiliation
[17:37]Real Madrid Mercato : un crack de Ligue 1 espéré pour cet été, le PSG était déjà dessus !
[17:00]Un ancien de l’OM et de l’OL, surprenant face à l’ASSE et au RC Lens, annonce sa retraite
[16:42]OL Mercato : le Real Madrid a répondu à la folle demande de Fonseca pour Endrick
[16:22]OM : espéré par Benatia, cet ancien du PSG a pris la direction du RC Lens
Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Valence

Par William Tertrin - 8 Fév 2026, 19:43
Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter Valence.

Ce dimanche soir, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Valence pour la 23e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Álvaro Arbeloa, qui a décidé de titulariser le jeune David Jiménez. Coup d’envoi à 21h au Stade de Mestalla.

La compo du Real Madrid

Courtois – Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras – Valverde (cap), Tchouaméni, Camavinga – Güler – Mbappé, G. Garcia.

