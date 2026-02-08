Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Valence

Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter Valence.
Ce dimanche soir, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Valence pour la 23e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Álvaro Arbeloa, qui a décidé de titulariser le jeune David Jiménez. Coup d’envoi à 21h au Stade de Mestalla.
La compo du Real Madrid
Courtois – Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras – Valverde (cap), Tchouaméni, Camavinga – Güler – Mbappé, G. Garcia.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @valenciacf
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/w52igyX1m5— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 8, 2026