ASSE Mercato : une star mondiale a demandé à Stassin de rester à Saint-Étienne ! 

Par Bastien Aubert - 9 Fév 2026, 12:41
💬 Commenter
Lucas Stassin (ASSE)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Supporter assumé de l’ASSE, Timothée Chalamet aurait joué un rôle dans l’avenir de Lucas Stassin (21 ans) au cours du dernier mercato estival.

L’ASSE s’est trouvé le meilleur VRP possible en la personne de Timothée Chalamet. La star internationale du grand écran ne cache plus son attachement au club forézien ni son obsession : revoir les Verts en Ligue 1. Un objectif qu’il suit de très près, au point de s’être personnellement impliqué dans un dossier mercato l’été dernier. Alors que Lucas Stassin semblait tenté par un départ, l’acteur américain lui aurait directement demandé de rester à Saint-Étienne ! 

Une confidence surprenante, révélée ce lundi matin sur les ondes de France Inter. Une intervention aussi inattendue que symbolique. Car Chalamet ne se contente pas d’un amour lointain ou folklorique pour l’ASSE. Il vit le club, ses galères, ses espoirs et ses reconstructions successives. En s’adressant directement à Stassin, il aurait incarné une voix extérieure mais sincère, celle d’un supporter convaincu que l’avenir passe aussi par la stabilité et la fidélité à un projet.

Ce geste, certes symbolique, en dit long sur son implication émotionnelle. Là où beaucoup de célébrités se contentent d’afficher un maillot ou un tweet opportun, Chalamet s’inscrit dans une relation plus profonde avec l’ASSE et son environnement. Une posture rare, qui résonne fortement auprès du peuple vert, toujours sensible aux preuves d’attachement authentiques.

