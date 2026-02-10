À LA UNE DU 10 FéV 2026
[13:17]OL : mauvaise nouvelle avant l’OGC Nice 
[13:05]FC Barcelone : les confidences rares de Lamine Yamal sur sa vie privée
[13:01]ASSE : un premier immense défi attend Montanier à Guingamp
[12:40]OM : Longoria et Benatia fragilisés, changement radical en vue ?
[12:20]FC Barcelone : le retour de Gavi se précise !
[12:00]PSG Mercato : Paris et le Real Madrid s’arrachent un buteur bien connu de l’OL qui choque la Premier League
[11:43]FC Nantes : signature d’un poids lourd imminente pour les Kita ! 
[11:32]ASSE : coup de théâtre pour le nouvel équipementier des Verts ! 
[11:21]Revue de presse : folle rumeur Still à l’OM, nouveau joli coup de Leca à Lens, deux renforts pour Haise à Rennes ?
[11:03]RC Lens : Yannick Cahuzac proche d’un retour inattendu au Racing ?
FC Nantes : signature d’un poids lourd imminente pour les Kita ! 

Par Bastien Aubert - 10 Fév 2026, 11:43
Waldemar Kita (FC Nantes)
Alors que le marché des transferts a fermé ses portes la semaine dernière, la famille Kita pourrait finaliser un dossier d’envergure.

Les Kita ne dorment plus ! Selon les dernières indiscrétions, le FC Nantes pourrait en effet bientôt officialiser la prolongation de son partenariat avec l’équipementier italien Macron. Le contrat actuel, en place depuis 2020, arrive à son terme à la fin de la saison, mais selon Footy Headlines, les discussions pour une extension seraient déjà bien avancées.

Macron bien ancré à Nantes et en L1

Depuis le début de leur collaboration, Macron équipe toutes les structures du club, des professionnels jusqu’à l’académie et à l’équipe féminine. L’équipementier conçoit également les collections disponibles à la boutique officielle, permettant aux supporters de se rapprocher des couleurs du club. Cette relation de longue date a permis au FC Nantes de disposer d’un matériel de qualité et d’une identité visuelle cohérente sur l’ensemble des équipes et projets du club.

Une annonce bientôt officielle ?

Selon Footy Headlines, cette prolongation s’inscrit dans une tendance générale sur le marché français, avec plusieurs clubs de Ligue 1 — comme Lille OSC ou le Paris FC — qui ont eux aussi renouvelé leurs contrats avec leurs partenaires techniques. Pour le FC Nantes, prolonger avec Macron représente une continuité logique, tant sur le plan sportif que commercial, tout en sécurisant un cadre stable pour les saisons à venir. Une annonce officielle pourrait donc intervenir prochainement.

