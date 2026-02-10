Dans sa vidéo publiée ce mardi, Romain Molina n’épargne pas le président de l’OM, Pablo Longoria, accusé de se planquer, sauf quand il s’agit de sauver sa place.

Romain Molina a publié une vidéo sur les coulisses de l’OM, qui connaît un début d’année cataclysmique. La bonne nouvelle, c’est que l’ambiance en interne ne serait pas aussi mauvaise que certains veulent le faire croire. Il y a certes parfois des petites tensions, comme entre Pablo Longoria et Medhi Benatia ou entre les joueurs et Roberto De Zerbi, mais rien de rédhibitoire. Le principal problème, explique Molina, c’est qu’avant, l’OM était un peu « le club Med » et que Benatia a changé tout ça. Forcément, cela provoque des mécontentements et donc des fuites dans la presse, souvent exagérées…

De Zerbi a laissé un mauvais souvenir à Donetsk

Molina évoque le cas Roberto De Zerbi en expliquant que le principal problème de l’Italien, c’est de ne pas réussir à gérer ses émotions. D’ailleurs, le journaliste a contacté des personnes ayant travaillé avec lui à Donetsk (2021-22) et il n’a pas forcément laissé une bonne image à ce niveau-là là-bas. Les joueurs lui reprocheraient ses coups de colère, son impulsivité, comme lorsqu’il décide de virer du jour au lendemain ses anciens chouchous comme Rabiot, Maupay ou Murillo, alors que d’autres bénéficient de passe-droits. Il lui est également reproché de faire jouer certains joueurs pour tenter de les relancer au détriment d’autres qui ne déméritent pas.

Mais c’est surtout Pablo Longoria qui prend cher. Romain Molina rappelle qu’il y a deux ans, avant l’arrivée de Medhi Benatia, le président de l’OM avait accordé des salaires de 4 M€ nets annuels à Ismaïla Sarr et Pierre-Emerick Aubameyang, ce qui a considérablement plombé les finances. Et incité Frank McCourt à fermer le robinet. Le propriétaire du club a dit à Longoria qu’il ne signerait plus de chèques et qu’il devait désormais vendre pour équilibrer les comptes. Molina constate que l’Espagnol se fait plus discret ces derniers temps mais qu’il n’est jamais aussi fort que quand il s’agit de défendre son bilan pour sauver sa peau…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France