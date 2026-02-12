À LA UNE DU 12 FéV 2026
[14:00]Le mauvais tour de la Ligue 1 au FC Nantes avant Monaco
[13:40]Le Stade Rennais au cœur d’un scénario cruel pour Jeremy Jacquet !
[13:00]Real Madrid – Barça : un duel se prépare pour un international argentin !
[12:40]PSG : près de 200 millions d’euros tombent dans les caisses après une saison historique
[12:20]OM : deux clans distincts dans le vestiaire après le départ de Roberto De Zerbi ?
[12:00]Une pluie de bonnes nouvelles pour l’ASSE et Philippe Montanier avant Guingamp !
[11:40]FC Nantes : l’immense fiasco Kita résumé en une statistique
[11:20]Le coup fourré d’Habib Beye au Stade Rennais qui profiterait à l’OM ?
[11:00]ASSE : un premier record tend les bras à Montanier avec la Ligue 1 en ligne de mire !  
[10:40]RC Lens : la folle raison de la venue d’Allan Saint-Maximin au mercato !
Le Stade Rennais au cœur d’un scénario cruel pour Jeremy Jacquet !

Par Louis Chrestian - 12 Fév 2026, 13:40
Le transfert est déjà acté en coulisses, mais la situation prend une tournure inattendue.
En validant l’arrivée future de Jérémy JacquetLiverpool pensait préparer sereinement l’après-Van Dijk.
La récente blessure du défenseur rennais vient pourtant bouleverser le scénario… et pourrait laisser Rennes comme principal perdant.

Un accord anticipé entre Liverpool et Rennes

Cet hiver, les Reds ont réussi à convaincre le Stade Rennais de céder leur jeune défenseur central… mais seulement à l’été 2026.
Condition imposée par le club breton : laisser Jacquet terminer la saison en Ligue 1.

De son côté, Liverpool a accepté ce montage afin d’éviter tout risque lié au fair-play financier, tout en sécurisant le dossier pour environ 72 millions d’euros bonus compris.
Un investissement majeur, accompagné d’un suivi attentif des performances du joueur jusqu’à son arrivée en Angleterre.

La blessure qui change tout

Problème : le défenseur français s’est blessé à l’épaule lors d’un match face au RC Lens.
Une absence prolongée est désormais redoutée, au point d’inquiéter sérieusement le club anglais.

Selon plusieurs informations venues d’Angleterre, Liverpool aurait rapidement pris contact avec le staff rennais et donné son feu vert à une éventuelle opération.
Objectif clair : éviter toute incertitude médicale et garantir un joueur totalement remis pour la saison 2026-2027.

Déjà vu comme l’héritier de Van Dijk

En interne, le projet est limpide.
L’entraîneur Arne Slot imagine déjà Jacquet comme un successeur potentiel de Virgil Van Dijk à moyen terme.

Pour réussir son adaptation en Premier League, Liverpool souhaite donc récupérer un défenseur :

  • physiquement prêt,
  • libéré de toute rechute,
  • capable d’assumer rapidement des responsabilités défensives majeures.

Rennes, victime collatérale de l’opération ?

Si l’opération chirurgicale se confirme, la durée d’indisponibilité du joueur sera déterminante.
Mais une chose apparaît déjà : Rennes pourrait être le grand perdant.

Le club breton doit gérer la blessure d’un joueur clé…
alors que son avenir est déjà sécurisé à Liverpool, qui n’a pas eu à débourser immédiatement l’intégralité du transfert cet hiver.

Un scénario qui rappelle certains paris coûteux du marché, où les clubs paient très cher des joueurs finalement indisponibles plusieurs mois.

Un transfert toujours stratégique pour Liverpool

Malgré cette alerte, les Reds restent convaincus de leur choix.
Jacquet incarne l’avenir de leur défense et s’inscrit dans une planification à long terme.

Reste désormais une inconnue majeure :
dans quel état physique arrivera-t-il réellement en Angleterre ?

Car entre anticipation brillante et pari risqué, la frontière est parfois très fine sur le marché des transferts.

