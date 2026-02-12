Droits TV : La Ligue 1 s’enfonce dans une nouvelle crise, Labrune et Al-Khelaïfi se lâchent, la FFF enrage !

C’est confirmé : c’est de nouveau la crise des droits TV en Ligue 1. Où le départ de Nicolas de Tavernost suscite de vives réactions.

La décision de la Fifa d’attribuer les droits de la Coupe du monde 2026 à beIN Sports aux dépens de Ligue 1+ a provoqué une nouvelle onde de choc en France. Et c’est la crise qui menace à nouveau le football professionnel français. L’avenir de Ligue 1+ semble même en danger suite aux propos de Vincent Labrune ce jeudi en conseil d’administration, Nicolas De Tavernost ayant confirmé son prochain départ. Un départ « irrévocable » de l’ancien dirigeant de M6 qui considère qu’il n’a pas le soutien des clubs professionnels français hormis celui de Pablo Longoria, le président de l’OM.

Labrune inquiet, Al-khelaïfi moqueur

Président de la LFP, Vincent Labrune a lui aussi eu des mots très forts. « Tous les administrateurs ont été en soutien de Ligue 1+ mais les positions médiatiques de Nicolas ont suscité un émoi et ce matin je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de remettre l’église au centre du village. Je ne suis pas convaincu qu’on soit en capacité de remettre un élan collectif fort autour du projet », a-t-il glissé, en référence à Ligue 1+. L’avenir de la plateforme lancée l’été dernier après le départ de DAZN semble donc menacé.

L’entourage de Nasser Al-Khelaïfi a également réagi : « Le scénario classique, qui revient tous les six mois dans le football français, consistant à accuser Nasser pour masquer l’incompétence et l’irresponsabilité des autres, est de retour. Yousef Al-Obaidly est Président de beIN SPORTS France : il dispose d’une autorité exécutive totale et d’une supervision opérationnelle quotidienne de beIN en France, une réalité légale, pratique et constante depuis des années. Et c’est LFP Média, une entité créée spécifiquement pour écarter Nasser des décisions relatives aux droits TV, qui gère les accords médias de la LFP. Cela n’a absolument rien à voir avec Nasser. Mais rassurez-vous, après une année où Nasser n’a été impliqué d’aucune manière, l’incompétence flagrante des autres est, une fois de plus, apparemment de sa faute. Il est également curieux que personne n’ait soulevé le moindre conflit entre 2012 et 2020, lorsque les positions au sein des différentes entités étaient identiques, et que la Ligue 1 connaissait un succès commercial grâce à Canal+ et beIN. »

Diallo en appelle à l’Assemblée nationale pour sauver Ligue 1+

A noter également la réaction de Philippe Diallo, le patron de la FFF : « C’est regrettable qu’une nouvelle fois, le football français et la Ligue donnent une image qui n’est pas conforme à ce qu’on souhaiterait. L’avenir du foot français, c’est d’engager le plus rapidement possible la réforme de la gouvernance que nous portons depuis plusieurs mois. Cet énième soubresaut montre que la nécessité de cette réforme s’impose de plus en plus. Je souhaite véritablement que l’Assemblée nationale puisse examiner ce texte dans les meilleurs délais. Ce texte nous permettra d’engager une réforme de fond du foot professionnel et sera le socle de son rebond futur. Il y a urgence à ce que notre foot retrouve une gouvernance efficace, moderne, transparente. Ligue 1+ a été lancée parce que la Ligue n’avait pas réussi à trouver un acheteur crédible des droits de la Ligue 1. Est-ce que Ligue 1+ a été bien lancé? Oui. Est-ce que des abonnés ont été séduits? Oui. Il faut faire en sorte que cette chaîne continue à offrir aux fans le beau spectacle du championnat et des revenus pour nos clubs, dans l’attente peut-être d’autres solutions dans le futur » .