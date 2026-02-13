OM : outre Beye, un ancien coach de Ligue 1 contacté… et il a déjà donné sa réponse !

En quête d’un nouvel entraîneur après le départ de Roberto De Zerbi, l’OM a dressé une liste de plusieurs noms, mais celui d’Habib Beye semble le plus chaud. Cependant, une autre piste a été citée, et elle mène à Leonardo Jardim, entraîneur portugais de 51 ans bien connu pour son passage à Monaco de 2014 à 2018 puis en 2019. Mais, selon des médias brésiliens, le récent entraîneur de Cruzeiro aurait refusé une offre de l’OM.

Un refus stratégique

Après avoir quitté le Cruzeiro en décembre dernier — décision qu’il avait justifiée par des motifs très personnels — Jardim se retrouve libre de tout contrat. Malgré cela, le technicien n’a pas donné suite à la proposition formulée par l’OM, qui cherchait à remplacer son entraîneur italien fraîchement limogé.

Des sources proches de l’entraîneur indiquent que Jardim ne souhaite pas revenir au Brésil pour l’instant, ni même prendre un autre club brésilien, alors que plusieurs équipes locales, dont l’Atlético Mineiro, sont également à la recherche d’un coach.

Plusieurs éléments expliquent cette décision, notamment après la saison intense au Brésil, et Jardim privilégie un moment de pause avant de replonger dans le coaching. Contrairement à une attente possible de retour en Europe dès maintenant, il souhaite étudier plusieurs options à moyen terme plutôt qu’accepter immédiatement une offre. De plus, il n’entend pas entraîner un autre club brésilien sauf, éventuellement, un retour au Cruzeiro dans le futur.

L’impact pour l’OM

Pour les supporters de l’OM, cette nouvelle met un terme à l’une des pistes envisagées pour remplacer leur ancien entraîneur. Même si Jardim dispose d’une réputation solide, acquise notamment avec l’AS Monaco où il a remporté le championnat de Ligue 1, le technicien portugais préfère prendre du recul plutôt qu’intégrer un projet phocéen à ce stade.

En attendant, Medhi Benatia a fait de Habib Beye son grand favori pour reprendre le poste d’entraîneur.