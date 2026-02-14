RC Lens : qui de Saïd ou Thauvin doit être sacrifié si Saint-Maximin est titulaire ?

Fraîchement arrivé au RC Lens, Allan Saint-Maximin n’a pas raté ses débuts avec un très joli but inscrit face au Stade Rennais (3-1). Apte à débuter un match, il pourrait intégrer le onze titulaire… mais à la place de qui ? Wesley Saïd ou Florian Thauvin ? Le débat est lancé !

Florian Thauvin

« Même si cela paraît difficile à imaginer, voire totalement impossible, je sortirais Thauvin du onze. J’ai beaucoup de mal à le voir associé à Saint-Maximin pour soutenir l’attaquant. Ne serait-ce que pour les replis défensifs, j’ai du mal rien que d’y penser. Même si Saint-Maximin est un peu plus « foufou » que Thauvin dans son style de jeu, je pense qu’il devrait être accompagné d’un joueur un peu plus sage. Saïd est aussi un joueur technique, mais il devrait moins rechigner à revenir défendre que Thauvin.

Et puis, il faut aussi garder une belle cartouche sur le banc. On l’a vu, Thauvin était titulaire contre Rennes, et Saint-Maximin est entré pour marquer le 3e but, à 10 contre 11 ! A contrario, si Saint-Maximin est titulaire, Thauvin pourrait entrer pour apporter ses qualités selon le scénario du match. Mais il faut être réaliste, comment Pierre Sage pourrait expliquer à Thauvin qu’il ne débutera pas, surtout qu’il sort de deux bons matchs. Partant de ce principe, il est plus logique que ça soit Saïd qui fasse les frais de cette concurrence, mais j’espère en tout cas que, s’il est aligné, le duo Saint-Maximin-Thauvin tiendra toutes ses promesses ».

William TERTRIN

Ni l’un ni l’autre pour l’instant

« Perso, je pense que Saint-Maximin est plus destiné à un rôle de joker pour l’instant, et pour encore quelques matchs. L’équipe tourne bien, et ASM vient d’être décisif à son entrée en jeu contre Rennes, donc pas de raisons de changer pour Sage. La question se posera forcément d’ici quelque temps, car la recrue hivernale pourrait s’impatienter en chauffant un peu trop le banc. Mais Saint-Maximin vient d’arriver, il manque de rythme, de repaires, donc laissons lui encore un peu de temps.

Ce qui est intéressant pour Sage, c’est qu’il a maintenant trois joueurs pour deux postes en soutien d’Edouard. Et avec ASM plutôt que Guilavogui ou Sotoca, le RCL a gagné en qualité, en menace pour l’adversaire. En impact dans les têtes adversaires aussi, et bien-sûr en terme de concurrence, puisque la présence de l’ancien stéphanois va inciter Saïd et Thauvin à en faire encore plus. Tout bénéf ! »

Laurent HESS