Droits TV : McCourt (OM), Oughourlian (RC Lens) et Cerutti (Stade Rennais) montent au créneau

Quatre dirigeants de clubs de Ligue 1 ont lancé un appel afin d’éviter « le déclassement » du championnat dans une tribune publiée vendredi dans les colonnes du Monde :Frank McCourt, propriétaire de l’OM, Joseph Oughourlian, propriétaire et président du RC Lens, Guillaume Cerutti, président du conseil d’administration du Stade Rennais et Jean-Michel Roussier, président du Havre.

Ils réclament une Ligue 1 sur le modèle Premier League

Le football français vit un nouveau séisme. Quatre dirigeants majeurs de Ligue 1, dont les patrons de l’OM et de Lens, lancent un appel pressant : il faut réformer d’urgence la gouvernance du championnat, au risque d’un déclassement irréversible. En ligne de mire : la crise des droits TV, un modèle de gestion jugé obsolète, et l’ombre grandissante du PSG et de beIN Sports. Le ton est grave, l’exigence claire : il est temps d’agir.

Tout s’est accéléré avec l’annonce choc du départ de Nicolas De Tavernost, directeur général de LFP Media. Un geste fort, survenu après que la FIFA a préféré accorder les droits de diffusion du Mondial 2026 à beIN Sports plutôt qu’à Ligue 1+. Ce revers s’ajoute à la fronde autour de la vente des droits TV, principale ressource des clubs, déjà sur la sellette depuis des mois. Résultat : la Ligue 1 vacille et l’inquiétude gagne tout l’écosystème du football français.

L’appel prend la forme d’une tribune commune publiée dans Le Monde : Frank McCourt (OM), Joseph Oughourlian (RC Lens), Guillaume Cerutti (Stade Rennais) et Jean-Michel Roussier (Le Havre) montent collectivement au front. Les quatre signataires jugent que la structure associative actuelle, issue de la loi 1901, ne répond plus aux réalités d’un secteur qui pèse aujourd’hui des centaines de millions d’euros. Selon eux, il est impératif de calquer la Ligue 1 sur le modèle commercial de la Premier League. Cela implique la création d’une société commerciale contrôlée par les clubs, sous la surveillance de la Fédération et du fonds CVC, pour une gouvernance plus efficace et transparente. L’ambition : retrouver une compétitivité à l’échelle européenne et redonner confiance aux investisseurs.

Droits TV, PSG et beIN sports : les inquiétudes grandissantes

Un autre motif d’alerte gagne du terrain : la proximité entre le PSG et beIN Sports. Les dirigeants s’inquiètent du risque de conflits d’intérêts, la chaîne qatarie étant l’un des principaux diffuseurs, tandis que le PSG reste le club français le plus puissant. Une vigilance renforcée est demandée aux autorités et à l’Autorité de la concurrence. L’épisode du Mondial 2026, finalement attribué à beIN aux dépens de Ligue 1+, symbolise le malaise. Il démontre qu’en l’absence de règles claires, la suspicion et la distorsion concurrentielle menacent tout le secteur.

une réforme urgente réclamée au gouvernement

L’appel ne se limite pas à une critique : il s’adresse directement au gouvernement. Les dirigeants réclament que le projet de loi sur la réforme de la gouvernance soit inscrit d’urgence à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, pour une adoption rapide. L’avenir de la Ligue 1 est présenté comme un défi politique et économique – car sans changement radical, c’est tout le football professionnel français qui pourrait décrocher, dans son rayonnement comme dans sa viabilité.