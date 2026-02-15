À LA UNE DU 15 FéV 2026
[18:07]FC Barcelone : Flick lâche une mauvaise nouvelle avant Girona et sort du silence sur les arbitres
[17:46]FC Nantes Mercato : une porte de sortie en Ligue 1 s’offre déjà à Lepenant
[17:20]OM : après De Zerbi et Benatia, le départ de Longoria bientôt acté ?
[16:50]PSG : des nouvelles rassurantes… et des coups durs pour Luis Enrique avant Monaco
[16:22]OM : absent face à Strasbourg, Balerdi humilié… même depuis son canapé !
[16:09]Stade Rennais : la guerre est déclarée après les révélations sur Pouille, Beye et Samba !
[15:56]RC Lens : à Paris, Sage a pris Sangaré pour recadrer son staff
[15:40]OM : Beye désormais loin de Marseille après la démission de Benatia ?
[15:00]Real Madrid Mercato : l’AC Milan veut encore se servir chez les Merengues
[14:00]Ligue 1 : Pierre Ménès applaudit le récital du RC Lens et fustige le niveau du LOSC
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : absent face à Strasbourg, Balerdi humilié… même depuis son canapé !

Par William Tertrin - 15 Fév 2026, 16:22
💬 Commenter
Leonardo Balerdi (OM)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Au Vélodrome, le sentiment d’inachevé se prolonge. Après un début de match idéal, l’OM pensait tenir la victoire avec deux buts rapidement inscrits. Mais Strasbourg n’a rien lâché, et c’est finalement Panichelli qui a refroidi le stade dans les toutes dernières minutes en arrachant le 2-2. Ce nouveau résultat décevant alourdit la crise que traverse le club phocéen, miné par un manque de sérénité dans les moments clés. Derrière cette atmosphère électrique, une nouvelle tension a surgi… cette fois sur les réseaux sociaux.

Emegha chambre Balerdi sur Instagram : la vidéo qui alimente la rivalité

À peine le coup de sifflet final retenti, Emanuel Emegha s’est illustré loin des pelouses. L’attaquant du RC Strasbourg a publié une story Instagram devenue virale, où il reprend une séquence vidéo d’une altercation antérieure avec Leonardo Balerdi lors du match la saison dernière. Le commentaire “mon chouchou”, lancé dans un ton clairement moqueur, a aussitôt enflammé la sphère footballistique. Ce chambrage digital détonne, surtout dans ce contexte compliqué pour Marseille, et confirme que la rivalité entre les deux hommes dépasse désormais le cadre du rectangle vert. Impossible de passer à côté de ce nouvel épisode de “guerre psychologique”, qui illustre comment les réseaux sociaux sont devenus le théâtre prolongé des batailles du terrain.

Pour rappel, en janvier 2025, après un match nul entre les deux équipes au Vélodrome (1-1), Emegha avait déjà été particulièrement moqueur envers Balerdi : « Il n’arrivait pas à m’attraper, alors il essayait de me parler, de me toucher, tout le monde a pu le voir. C’est un petit pour moi ».

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Balerdi et Emegha, absents mais toujours au cœur des tensions

Fait marquant : ni Emegha ni Balerdi n’ont participé à la rencontre du week-end. Le défenseur marseillais, auteur d’une prestation médiocre face au PSG, traîne derrière lui les stigmates d’un passage à vide. Emegha, pour sa part, reste précieux dans l’effectif strasbourgeois malgré un forfait de longues semaines.

Dans les deux camps, la frustration est palpable : Balerdi cumule les déconvenues, freinant la relance d’une équipe en plein doute ; Emegha, pourtant absent dimanche, parvient à faire parler de lui avec un sens aiguisé du timing sur les réseaux. La rivalité Emegha-Balerdi n’en finit plus d’alimenter la chronique, sur le terrain comme en dehors, pour un club phocéen toujours en quête de stabilité.

Screen Instagram (Foot Mercato).

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot