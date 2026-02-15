OM : absent face à Strasbourg, Balerdi humilié… même depuis son canapé !

Au Vélodrome, le sentiment d’inachevé se prolonge. Après un début de match idéal, l’OM pensait tenir la victoire avec deux buts rapidement inscrits. Mais Strasbourg n’a rien lâché, et c’est finalement Panichelli qui a refroidi le stade dans les toutes dernières minutes en arrachant le 2-2. Ce nouveau résultat décevant alourdit la crise que traverse le club phocéen, miné par un manque de sérénité dans les moments clés. Derrière cette atmosphère électrique, une nouvelle tension a surgi… cette fois sur les réseaux sociaux.

Emegha chambre Balerdi sur Instagram : la vidéo qui alimente la rivalité

À peine le coup de sifflet final retenti, Emanuel Emegha s’est illustré loin des pelouses. L’attaquant du RC Strasbourg a publié une story Instagram devenue virale, où il reprend une séquence vidéo d’une altercation antérieure avec Leonardo Balerdi lors du match la saison dernière. Le commentaire “mon chouchou”, lancé dans un ton clairement moqueur, a aussitôt enflammé la sphère footballistique. Ce chambrage digital détonne, surtout dans ce contexte compliqué pour Marseille, et confirme que la rivalité entre les deux hommes dépasse désormais le cadre du rectangle vert. Impossible de passer à côté de ce nouvel épisode de “guerre psychologique”, qui illustre comment les réseaux sociaux sont devenus le théâtre prolongé des batailles du terrain.

Pour rappel, en janvier 2025, après un match nul entre les deux équipes au Vélodrome (1-1), Emegha avait déjà été particulièrement moqueur envers Balerdi : « Il n’arrivait pas à m’attraper, alors il essayait de me parler, de me toucher, tout le monde a pu le voir. C’est un petit pour moi ».

Balerdi et Emegha, absents mais toujours au cœur des tensions

Fait marquant : ni Emegha ni Balerdi n’ont participé à la rencontre du week-end. Le défenseur marseillais, auteur d’une prestation médiocre face au PSG, traîne derrière lui les stigmates d’un passage à vide. Emegha, pour sa part, reste précieux dans l’effectif strasbourgeois malgré un forfait de longues semaines.

Dans les deux camps, la frustration est palpable : Balerdi cumule les déconvenues, freinant la relance d’une équipe en plein doute ; Emegha, pourtant absent dimanche, parvient à faire parler de lui avec un sens aiguisé du timing sur les réseaux. La rivalité Emegha-Balerdi n’en finit plus d’alimenter la chronique, sur le terrain comme en dehors, pour un club phocéen toujours en quête de stabilité.