Revue de presse : encore un départ au Stade Rennais, nouvelle option pour Sage au RC Lens, Puel prolongé à l’OGC Nice ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : Celik, une option de plus en défense

Titulaire face au Paris FC lors de la large victoire du RC Lens ce week-end (5-0), Nidal Celik a connu une première assez tranquille et devrait incarner une nouvelle solution en défense pour Pierre Sage en l’absence de Baidoo, Gradit et Antonio. Selon La Voix du Nord, cette nouvelle intégration d’un jeune va faire du bien à l’ensemble du collectif des Sang et Or, qui recevront l’AS Monaco ce samedi à Bollaert (17h).

FC Metz : Tavenot pas conservé en Ligue 2 ?

Nouveau changement d’entraîneur au FC Metz ? D’après les dernières informations de Mohamed Toubache-Ter, qui s’y est repris à deux fois pour être plus clair, si le club lorrain ne se maintient pas en Ligue 1 cette saison, une réflexion sera en cours pour ne pas conserver Benoît Tavenot sur le banc de touche.

OGC Nice : Puel prolongé cet été ?

De retour sur le banc de l’OGC Nice cet hiver pour compenser le départ de Franck Haise, coupé d’une partie du vestiaire, Claude Puel pourrait poursuivre sa mission la saison prochaine. « Un Claude Puel coach de Nice la saison prochaine est sur la table. Il est totalement compatible avec la nouvelle politique… notamment avec la formation », indique Mohamed Toubache-Ter sur X.

Un Claude Puel coach de Nice la saison prochaine est sur la table.



Il est totalement compatible avec la nouvelle politique… notamment avec la formation. #OGCNice — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) February 16, 2026

Le Havre : un successeur à Digard déjà trouvé ?

Si Le Havre se dirige lentement mais sûrement vers un maintien en Ligue 1 cette saison, avec les moyens du bord, l’avenir de Didier Digard n’est pas assuré sur le banc de touche. Au point que les dirigeants du HAC ont déjà identifié un potentiel remplaçant en fin de saison. « Si Didier Digard prolonge pas au Havre, le board havrais observe avec intérêt le profil du côté du Red Star en la personne de Grégory Poirier », affirme Mohamed Toubache-Ter sur X.

Si Didier Digard prolonge pas au Havre, le board havrais observe avec intérêt le profil du côté du Red Star en la personne de Grégory Poirier !! #HAC #REDSTAR — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) February 16, 2026

Stade Rennais : Muller va filer à Lorient

Selon les informations d’Ouest-France, Benoit Muller va quitter son poste de directeur général adjoint et directeur financier du Stade Rennais, pour rejoindre le FC Lorient au poste de directeur général à la fin de la saison. L’intéressé était arrivé au club en 2018 en provenance du Paris Saint-Germain, où il était directeur financier. Muller faisait partie des directeurs généraux adjoints (avec Richard Declaude sur la partie commerciale/marketing et Elodie Crocq sur la partie juridique et services) auprès du président exécutif Arnaud Pouille. Alors que le FC Lorient est en pleine réorganisation interne depuis fin janvier et la prise de contrôle à 100% par l’entreprise américaine Black knight football club, Muller va devenir le nouveau directeur général des Merlus.

Fonseca fait vraiment des miracles à l’OL

Avec 13 victoires consécutives, l’OL, 3e de L1, est l’équipe en forme du championnat. Et avec 73 % de victoires en 33 rencontres officielles cette saison, l’OL n’avait affiché un tel ratio de succès de toute son histoire. Paulo Fonseca n’est plus qu’à une victoire du record de 14 succès d’affilée de 2006.

L'@OL a remporté 73% de ses rencontres officielles cette saison (24/33), soit le plus gros ratio de succès lors d'un exercice dans son histoire. #OLOGCN — Stats Foot (@Statsdufoot) February 15, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France