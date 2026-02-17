Ce samedi, Geoffroy-Guichard s’apprête à vibrer au rythme d’une affiche aussi tendue qu’incertaine. Entre une équipe de l’ASSE placée sur la rampe de lancement pour la montée et un Stade Lavallois en quête de survie, la rencontre promet d’être intense. Les Mayennais comptent bien jouer leur carte à fond…

L’ASSE doit se méfier avant la prochaine rencontre devant la surprenante dynamique de Laval cette saison. À domicile, le constat est accablant : aucune victoire au compteur, seulement quatre matches nuls et sept défaites. Les Tango, qui n’ont toujours pas réussi à imposer leur loi sur leur terrain, affichent la pire statistique « maison » de la Ligue 2. Ce déficit pèse lourd. Conséquence immédiate, Laval occupe l’avant-dernière place du classement, à quatre longueurs déjà du barragiste.

Mais le paradoxe est frappant : dès qu’ils quittent le Stade Francis Le Basser, les Mayennais élèvent leur niveau, jusqu’à se glisser à la 12e place du classement à l’extérieur. De quoi inquiéter les favoris ? Difficile d’en douter au vu des résultats tangibles obtenus cette saison hors de leurs bases.

Un parcours contrasté hors de Mayenne

Laval s’est rarement montré aussi imprévisible qu’en déplacement. Leurs statistiques illustrent ce double visage :

Victoires : Boulogne-sur-Mer, Bastia, Nancy

: Boulogne-sur-Mer, Bastia, Nancy Matchs nuls : Grenoble, Rodez, Annecy, Amiens, Le Mans (dernier derby en date)

: Grenoble, Rodez, Annecy, Amiens, Le Mans (dernier derby en date) Défaites : Pau, Guingamp, Reims, Clermont

Une réussite inédite pour une équipe qui s’enlise pourtant à la maison. Les coups d’éclat chez des concurrents directs — à l’image du nul glané à Amiens ou de la victoire ramenée de Bastia — témoignent d’une capacité à sortir les griffes quand la pression se fait moindre. Résultat, Laval ne voyage pas si mal, en tout cas suffisamment pour inquiéter d’autres équipes en lutte pour le maintien, voire jouer les trouble-fêtes.

L’enjeu du match pour l’ASSE

Côté ASSE, l’équation est connue : la moindre erreur peut coûter cher dans cette deuxième partie de saison où chaque point est chèrement disputé. Les Verts, désormais à seulement deux longueurs du Troyes, n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent rester collés au wagon des prétendants à la montée directe. Une victoire ce samedi face à Laval serait donc synonyme de pression sur les adversaires directs, d’autant plus que l’ASSE a récemment retrouvé une belle dynamique à domicile.

Pour corser l'enjeu, les supporters des Verts gardent à l'esprit que c'est désormais face à ce type d'équipes joueuses à l'extérieur que se joue une part du destin.

Ce match, bien portant toutes les promesses de tension et d'incertitude, rappelle aussi combien chaque déplacement réserve des surprises en Ligue 2, où rien n'est jamais écrit à l'avance. Saint-Étienne sait donc à quoi s'en tenir : face à des Mayennais capables du pire comme du meilleur, la victoire sera loin d'être une formalité.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2