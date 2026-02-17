Ancien entraîneur de l’ASSE et livre depuis avril 2015, Laurent Batlles pourrait se relancer sur le banc d’un club de Ligue 1.

Libre depuis plusieurs mois, Laurent Batlles pourrait bien refaire surface en Ligue 1. Selon Mohamed Toubache-Ter, Alexandre Dujeux pourrait quitter le banc d’Angers SCO en fin de saison. Pour lui succéder, plusieurs noms circulent : Stéphane Moulin, annoncé sur le départ à Valenciennes, Patrick Videira (Le Mans) et… Batlles.

Batlles connaît la pression

Un nom qui interpelle forcément. Car Batlles connaît la pression des grands clubs, et il a encore l’ambition de s’inscrire durablement en Ligue 1. Entre juillet 2022 et décembre 2023, Batlles a dirigé l’ASSE dans une période particulièrement agitée. Arrivé pour reconstruire après la descente, il avait incarné un projet de relance avec une identité de jeu affirmée. Son aventure stéphanoise s’était arrêtée en décembre 2023, mais son profil reste celui d’un technicien capable de travailler dans la durée et de gérer la pression populaire.

Libre depuis Clermont

Après son expérience à Clermont, achevée en avril 2025, Batlles est sans club. Une période de recul qui peut aussi être perçue comme un temps de réflexion et de maturation. Rebondir en Ligue 1 serait forcément une excellente nouvelle pour lui. À 50 ans, l’ancien milieu offensif de l’OM et des Verts reste dans un âge idéal pour construire un projet sur plusieurs saisons.

Un retour au premier plan ?

Angers représente un contexte particulier : un club structuré, moins exposé médiatiquement que l’ASSE, mais avec des ambitions claires de stabilité. Un terrain potentiellement favorable pour un entraîneur en quête de relance. Reste à savoir si les dirigeants angevins franchiront le pas. Une chose est sûre : Batlles attend son heure. Et la Ligue 1 pourrait bien lui offrir une nouvelle opportunité de prouver qu’il appartient toujours au paysage du football français.