LOSC Mercato : après Pavard, Lille vise un autre international français pisté par l’OM !

Par William Tertrin - 17 Fév 2026, 16:31
Lille se prend à rêver tout haut : voir Lucas Digne fouler à nouveau la pelouse du stade Pierre-Mauroy sous le maillot du LOSC. Derrière ce fantasme de supporter, les dirigeants lillois s’activent déjà pour tenter de concrétiser ce comeback retentissant à l’été 2026. Pour rappel, le latéral gauche aux 55 capes en équipe de France avait été pisté par l’OM il y a quelques mois.

Lucas Digne : un enfant du LOSC toujours dans les cœurs

Formé à Lille entre 2005 et 2010, Lucas Digne reste pour beaucoup l’un des joyaux de la formation nordiste. Son parcours, de la réserve du LOSC jusqu’à l’équipe première, a marqué une génération de supporters convaincus que sa trajectoire devait s’achever là où tout a commencé. S’il a brillé depuis sur les pelouses européennes, la connexion Digne-Lille ne s’est jamais vraiment éteinte, et plane encore aujourd’hui comme une évidence sentimentale. Le voir revenir relèverait presque du destin, l’histoire d’un « enfant du pays » appelé à rentrer à la maison. L’été dernier déjà, Lille avait dans l’idée de faire revenir Benjamin Pavard, qui a finalement pris la direction de l’OM. Mais le gros coup Olivier Giroud a ensuite été réalisé.

Lille rêve grand : à quoi ressemblerait le retour de Digne ?

Selon MediaFoot, à prendre tout de même avec des pincettes, l’idée trotte dans la tête des décideurs lillois : retrouver Digne, c’est plus qu’un recrutement, c’est l’affirmation d’une identité. Le LOSC entend lui offrir les clés d’un projet ambitieux et un statut de figure de proue dans le vestiaire. L’enjeu va bien au-delà du simple marché des transferts : il s’agit d’insuffler une dynamique nouvelle autour d’un homme reconnu pour son engagement et sa rigueur défensive. Mais cette fois, la donne est différente : Digne a mûri, engrangé de l’expérience, et Lille vise plus haut en espérant une qualification européenne décisive pour l’attirer.

Aston Villa, prolongation et agent : où en est Lucas Digne ?

Sous contrat avec Aston Villa jusqu’en 2028, Lucas Digne ne traverse pas une zone de turbulences outre-Manche, mais sa trajectoire vient de connaître un tournant discret : il a changé d’agent en rejoignant la structure Classico, un détail qui pourrait peser dans l’issue du dossier. Et si les dernières saisons ont vu sa valeur marchande reculer, le latéral gauche reste un pilier capable de redonner souffle à un vestiaire jeune. Son entourage l’a déjà affirmé, tout reste ouvert, et la position de Villa ne sera défendue que s’il trouve une porte de sortie prestigieuse et cohérente.

Le LOSC prêt à tout pour son come-back européen

Le club nordiste (5e de L1) sait qu’une qualification pour une compétition continentale serait le meilleur argument pour convaincre Digne de revenir relever un dernier défi au sommet. L’ambition est claire : relancer une équipe dans la plus pure tradition lilloise, en s’appuyant sur des valeurs forgées depuis des années, et redonner un souffle épique au vestiaire. La mobilisation est lancée, tous les étages du club sont concernés, et le public, lui, bruisse déjà. Pour Digne, ce choix ne serait pas que tactique ou financier – il pourrait couronner la patience et la persévérance d’un joueur qui a su, à chaque étape, se maintenir au haut niveau. Cet été, tous les regards seront tournés vers Lille : le rêve Digne prend forme, et le scénario d’un retour paraît plus vibrante que jamais.

