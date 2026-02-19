À LA UNE DU 19 FéV 2026
[00:00]Real Madrid : la femme de Bellingham fait fondre Vinicius et enflamme la toile ! 
[23:00]FC Nantes : mauvaise nouvelle pour Kantari avant Le Havre
[22:37]OM : c’est officiel pour Habib Beye !
[22:23]OL : Fonseca dévoile son prochain challenge avec Endrick
[22:04]OM : l’ancien flop Radonjic se fait cartonner avant d’affronter le LOSC
[21:43]Stade Rennais : Haise a fixé la barre haut pour son retour
[21:24]Discipline : le PSG prend cher pour les incidents du Classico
[21:17]PSG : un premier verdict est tombé pour Dembélé
[20:46]FC Nantes : Chelle, pas encore arrivé, déjà attaqué !
[20:20]FC Barcelone Mercato : une prolongation et deux Argentins dans le viseur !
Real Madrid : la femme de Bellingham fait fondre Vinicius et enflamme la toile ! 

Par Bastien Aubert - 19 Fév 2026, 00:00
Jude Bellingham (Real Madrid)
Lors de la démonstration du Real Madrid face à la Real Sociedad(4-1), Jude Bellingham brillait… depuis les tribunes avec sa compagne.

Blessé et absent de la feuille de match entre le Real Madrid et la Real Sociedad dimanche soir, Jude Bellingham avait tout de même tenu à être présent au stade, accompagné de sa compagne, pour soutenir ses coéquipiers. Et au moment où Vinícius Júnior a fait trembler les filets, les caméras ont capté une scène forte : Bellingham et sa petite amie debout, applaudissant avec enthousiasme. Un geste spontané, sincère, qui n’a rien d’anodin. 

Dans un vestiaire rempli de stars, voir l’un des leaders techniques et émotionnels célébrer le but d’un partenaire avec autant d’énergie envoie un message puissant. Même loin du rectangle vert, Bellingham incarne ce rôle de moteur collectif. Il ne s’est pas contenté d’assister au match en spectateur VIP. La star du Real Madrid a vibré, encouragé, célébré. Comme s’il était encore au cœur du jeu. Cette attitude reflète parfaitement la mentalité madrilène : un groupe uni, où les individualités s’effacent derrière le blason.

Au Real Madrid, on parle souvent de talent, de palmarès, de pression. Mais ce type d’image rappelle que les grandes équipes se construisent aussi dans ces détails. Quand ton leader applaudit le but d’un coéquipier comme si c’était le sien, ce n’est pas seulement du soutien. C’est une déclaration d’unité. Et dans les moments décisifs de la saison, ce genre de cohésion peut faire toute la différence.

