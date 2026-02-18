À LA UNE DU 18 FéV 2026
[17:11]OM : c’est fini pour Longoria, bientôt concurrent de Benatia ?
[16:58]LOSC : Genesio fait une Luis Enrique (PSG) et évoque son avenir
[16:34]Real Madrid : la FIFA réagit à la polémique raciste, Mbappé appelé à témoigner ?
[16:14]FC Barcelone : Lionel Messi s’invite dans la campagne présidentielle !
[15:45]OM : feu vert pour Beye, sur le banc vendredi à Brest !
[15:30]AS Monaco – PSG (2-3) : Riolo et Ménès fracassent les Parisiens malgré la victoire !
[15:00]ASSE : Montanier a déjà donné 3 leçons tactiques à Horneland
[14:40]OM Mercato : l’IA a trouvé le futur club de Greenwood, le FC Barcelone s’étrangle !
[14:20]FC Barcelone Mercato : un premier transfert inattendu cet été ?
[14:00]ASSE, OM, FC Nantes, RC Lens : un Vert dans l’âme porte la voix de tous les supporters pour faire plier le gouvernement !
Real Madrid : la FIFA réagit à la polémique raciste, Mbappé appelé à témoigner ?

Par Raphaël Nouet - 18 Fév 2026, 16:34
Gianluca Prestianni et Vinicius Jr lors de l'incident raciste qui les a opposés.
La FIFA a publié un communiqué pour s’indigner des propos racistes tenus par le joueur du Benfica Gianluca Prestianni à l’encontre de Vinicius Jr. Une enquête est ouverte, les Merengue, dont Kylian Mbappé, pourraient témoigner.

Le play-off aller entre le Benfica et le Real Madrid, hier, a été entaché par un dérapage raciste. Après que Vinicius Jr a ouvert le score à la 50e, l’ailier des Rouges Gianluca Prestianni aurait traité le Brésilien de singe après avoir mis son maillot et sa main devant sa bouche. Kylian Mbappé assure avoir entendu ces insultes. Vinicius Jr a immédiatement prévenu l’arbitre et celui-ci a déclenché le protocole idoine pour ce genre de cas. Cela a entraîné un long arrêt du jeu, mais pas l’expulsion de Prestianni, faute de preuves concrètes. Après le match, les Merengue ont crié au scandale alors que l’Argentin jure n’avoir rien dit de répréhensible. Mais l’affaire prend de l’ampleur et la FIFA vient de publier un message.

« La FIFA et le football expriment leur pleine solidarité avec les victimes du racisme »

Son président, Gianni Infantino, écrit : « J’ai été choqué et attristé de constater l’incident de racisme présumé envers Vinícius Júnior lors du match de Ligue des champions de l’UEFA entre le SL Benfica et le Real Madrid CF. Le racisme n’a absolument pas sa place dans notre sport et dans la société – nous avons besoin que toutes les parties prenantes concernées agissent et demandent des comptes aux responsables. À la FIFA, par le biais de la Position mondiale contre le racisme et du Panel de la voix des joueurs, nous nous engageons à garantir le respect et la protection des joueurs, des officiels et des supporters, et à veiller à ce que des mesures appropriées soient prises en cas d’incident. »

« Je félicite l’arbitre François Letexier d’avoir déclenché le protocole antiracisme en utilisant le geste du bras pour interrompre le jeu et gérer la situation. La FIFA et le football expriment leur pleine solidarité avec les victimes du racisme et de toute forme de discrimination. Je le répéterai sans cesse : Non au racisme ! Non à toute forme de discrimination ! »

Le Benfica a déjà commencé à défendre son joueur

Une enquête a été ouverte par la FIFA juste après le match. Selon El Chiringuito, les joueurs du Real Madrid pourraient être amené à témoigner afin de certifier que Prestianni a bien tenu des propos racistes. Une version que le Benfica dément puisque, sur ses réseaux, il a expliqué que vu la distance qui séparait le Français de l’Argentin et l’ambiance à la Luz, il est impossible qu’il ait entendu quoi que ce soit. Une sombre histoire qui ne semble pas près d’être élucidée !

