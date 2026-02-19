Un an seulement après la descente avec l’ASSE, Léo Pétrot fait aujourd’hui face à un scénario qui hante tout footballeur : la relégation menace à nouveau. Le défenseur français d’Elche (28 ans) voit le spectre d’une seconde chute successive prendre forme, dans une Liga imprévisible.

Le cauchemar de la relégation hante Pétrot

Pour Léo Pétrot, le même cauchemar se répète. L’an dernier, il quittait les Verts sur une amère note. Désormais, c’est avec Elche qu’il lutte désespérément pour éviter la descente. Un rebond brutal après la douloureuse expérience stéphanoise, dont il avait partagé les coulisses lors de son départ, relatant notamment les raisons de sa séparation avec l’ASSE.

Les difficultés d’Elche en Liga

La trajectoire d’Elche cette saison illustre parfaitement la fragilité du haut niveau. Après un départ tonitruant (invaincus, quatrièmes à la 7e journée), la machine s’est déréglée. Mois d’octobre et novembre sans aucun succès, deux victoires arrachées en décembre, puis une inquiétante série noire en 2026 : zéro victoire, trois nuls et quatre revers.

Dans ce contexte tendu, Pétrot, arrivé comme une solution défensive, n’a pas été épargné par cette spirale négative. Titulaire pour la 10e fois le week-end dernier, il cumule déjà 21 apparitions en championnat, se battant pour garder son club à flot.

La situation au classement : sous pression

La tension est maximale : Elche n’a désormais plus qu’un maigre point d’avance sur Majorque, premier relégable. Chaque match ressemble à une finale, la moindre erreur se paie cash. Pour un joueur qui a déjà vécu l’enfer, ce suspense insoutenable fait remonter souvenirs et pressions. La course au maintien n’a jamais semblé aussi ouverte et cruelle.

Pétrot, avec ses 928 minutes disputées sur 21 matchs (soit près de 43 % des minutes), doit enchaîner et tenir malgré la tempête. Son implication et sa régularité font de lui un élément incontournable du vestiaire, même si sa saison reste marquée par l’inconstance collective.

An avenir incertain pour l’ex-Stéphanois

Que réserve la fin de saison à Léo Pétrot ? Difficile de percer le brouillard. Sa progression et sa valeur marchande, qui a récemment atteint 1,5 million d’euros, témoignent de sa cote intacte malgré la tourmente. Mais une nouvelle descente pourrait freiner son envol, alors que son parcours, bien que prometteur, prend un tournant angoissant.

Les supporters d’Elche savent que rien n’est joué. Pétrot, lui, n’a pas le choix : il doit batailler jusque dans les dernières secondes. Pour suivre en détail son évolution, son historique complet est consultable sur une plateforme spécialisée dans les mouvements de joueurs.

