ASSE : Léo Pétrot revient sur son départ et sa prolongation avortée…

ASSE : Léo Pétrot revient sur son départ et sa prolongation avortée…
Louis Chrestian
10 octobre 2025

Parti de l’ASSE après la relégation, Léo Pétrot est revenu sur son départ du club et sur les discussions avortées autour d’une prolongation de contrat. S’il n’a pas pu poursuivre l’aventure dans le Forez, le défenseur formé à Saint-Étienne garde une affection intacte pour les Verts et un regard plein d’espoir sur la saison actuelle.

“Le coach voulait me garder, mais ça ne s’est pas fait”

Dans un entretien accordé à Peuple Vert, Léo Pétrot a confirmé que le club souhaitait le conserver l’été dernier :

“Oui, le coach a fait savoir qu’il voulait me garder. Il y a eu quelques discussions, mais ça ne s’est pas fait. C’est comme ça.”

Malgré ce départ, le joueur garde confiance dans les capacités du groupe actuel :

“Je crois que Saint-Étienne est armé pour remonter dès cette année.”

Une descente difficile à digérer

Revenant sur la relégation en fin de saison dernière, Pétrot n’a pas caché son amertume :

“La descente, forcément, c’est un immense regret encore plus quand on est stéphanois. Notamment avec ce dernier match à Geoffroy-Guichard. Je crois qu’on a perdu beaucoup de points sur des détails, ce qui ne nous a pas permis de capitaliser ni d’enclencher une série positive pour la confiance et pour le classement.”

Toujours attaché à l’ASSE

Même loin du Forez, le défenseur continue de suivre de près les Verts :

“Oui, je suis toujours l’équipe et je regarde les matchs quand je peux. Je pense que cette saison, avec les attaquants qui sont restés, l’identité forte du coach et la grosse expérience de la Ligue 2 pour beaucoup de joueurs, l’équipe a un bon mélange pour remonter dès cette année, surtout avec l’avantage de jouer à Geoffroy-Guichard, dans cette ambiance incroyable.

Son regard sur le coach Horneland

Passé plusieurs mois sous les ordres du technicien norvégien, Pétrot a également salué ses exigences :

Le coach Horneland exige beaucoup de ses joueurs et de son groupe. Il veut une intensité et une concentration maximales à chaque instant du match et des entraînements. Cela lui permet d’avoir le ballon, d’user et de faire mal à ses adversaires.”

