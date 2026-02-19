Si l’ASSE accueille le Stade Levallois en grand favori (samedi, 20h), les Tangos pourraient surprendre les Verts à Geoffroy-Guichard avec une toute nouvelle recrue.

Si l’ASSE a tardé à agir en janvier, le mercato hivernal a déjà apporté quelques motifs d’optimisme à Laval. Dylan Mbayo, buteur face à Annecy, a prouvé qu’il pouvait faire la différence dans les moments clés. Trévis Dago, très actif dès ses premières apparitions, offre des solutions précieuses dans les transitions offensives, créant des brèches et donnant plus de fluidité au jeu.

Les débuts de Sidi Bane à Saint-Étienne ?

Le retour d’Owen Kouassi a de son côté permis de rééquilibrer un bloc défensif souvent mis en difficulté cette saison. À ces renforts s’ajoute désormais Sidi Bane (22 ans). Selon Peuple Vert, l’ancien défenseur central passé par le RC Lens (2024-2025) devrait faire ses débuts à Geoffroy-Guichard.

Laval ne vient pas en victime expiatoire

L’approche du choc contre les Verts ajoutera une dimension supplémentaire et la présence de la dernière recrue et des autres renforts hivernaux offre de nouvelles perspectives aux Tangos, qui ne viendront pas dans le Forez en victimes expiatoires. L’enjeu est clair : faire mentir les statistiques et montrer que Laval peut rivaliser même face à une équipe solide comme l’ASSE.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2