Pronostic Brest – Marseille : Habib Beye peut-il réussir ses débuts sur le banc de l’OM ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Habib Beye s’apprête à vivre sa première soirée officielle comme entraîneur de l’Olympique de Marseille. Et le défi est immédiat : un déplacement jamais simple à Brest, où l’OM devra montrer un nouveau visage dès ce premier rendez-vous.

Ligue 1 — Brest vs Marseille

20 février 2026 · 20h45 · Stade Francis-Le Blé

Brest solide chez lui, mais encore irrégulier

À domicile, Brest présente un bilan assez équilibré sur ses dix dernières sorties : quatre victoires, trois nuls et trois défaites. Une forme correcte, sans être dominante, qui montre surtout une équipe difficile à manœuvrer mais pas totalement souveraine.

Les Brestois restent capables de coups d’éclat, comme ce succès contre Lorient (2-0), tout en alternant avec des résultats plus neutres, à l’image des nuls face à Lille (1-1) ou Nice (0-0). Bref, une équipe accrocheuse… mais dont la régularité reste fragile.

Un OM en transition pour la première de Beye

Le bilan marseillais à l’extérieur est quasiment identique : quatre victoires, trois nuls et trois défaites sur les dix derniers déplacements.

Sauf qu’entre-temps, tout a changé.

Le départ de Roberto De Zerbi et l’arrivée d’Habib Beye ouvrent une nouvelle période, avec forcément des incertitudes tactiques. Cette première sortie servira déjà de test, même si l’OM reste légèrement favori chez les bookmakers, autour de 2.01.

Des confrontations souvent animées

Sur les dix derniers Brest-Marseille :

6 victoires marseillaises, 3 brestoises, 1 nul

7 matchs où les deux équipes marquent (BTTS)

7 rencontres avec plus de 2,5 buts

Marseille domine globalement l’historique, mais ses déplacements en Bretagne restent accrochés. Les statistiques penchent surtout vers un match ouvert, avec des occasions des deux côtés.

Greenwood et Gouiri attendus, Brest a aussi des arguments

Côté marseillais, Mason Greenwood est en pleine réussite : buteur lors de six de ses neuf derniers matchs (0,67 but par rencontre).

Amine Gouiri suit le rythme avec cinq réalisations sur la même période. Ce duo représente aujourd’hui la principale menace offensive de l’OM.

Brest peut compter sur Rémy Lascary (3 buts en 9 matchs), épaulé par Ludovic Ajorque et Romain Del Castillo, tous deux capables de faire la différence, même avec un ratio plus modeste.

Tendances de cotes et marchés : légère hausse de la cote Marseille qui questionne la confiance des parieurs

Issue Bookmaker Cote Évolution 24h Victoire Brest (1) Unibet 3.90 -0.53 (baisse) Match nul (X) Unibet 3.83 -0.02 (stable) Victoire Marseille (2) Unibet 2.01 +0.12 (hausse)

La cote de Marseille a légèrement augmenté ces dernières 24h, passant de 1.89 à 2.01. Cette hausse révèle un doute chez les parieurs, lié au changement d’entraîneur et à la capacité de l’équipe à gérer la transition.

La cote du nul est stable autour de 3.83, tandis que le succès de Brest est mieux coté (3.90) mais avec un taux de réussite des paris victoire proche de 40% pour chacune des deux équipes.

Notre pronostic du match Brest – Marseille

Double chance OM ou nul (2X) – logique au vu du statut marseillais, même si Brest peut résister.

– logique au vu du statut marseillais, même si Brest peut résister. Les deux équipes marquent – une tendance forte dans les confrontations récentes.

– une tendance forte dans les confrontations récentes. Plus de 2,5 buts – des duels souvent ouverts entre les deux clubs.

– des duels souvent ouverts entre les deux clubs. Greenwood buteur – l’Anglais est l’homme en forme côté OM.

Scores possibles

1-1 : un match accroché, chacun répond à l’autre.

: un match accroché, chacun répond à l’autre. 1-2 : Marseille fait la différence, Greenwood décisif.

: Marseille fait la différence, Greenwood décisif. 2-2 : scénario ouvert, fidèle aux confrontations récentes.

Une chose est sûre : tous les regards seront tournés vers Habib Beye. Réussir ses débuts à Brest serait déjà un signal fort pour lancer l’OM version 2026.