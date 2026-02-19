Le PSG devait encore environ 5,9 M€ à Kylian Mbappé mais il a réglé une partie de sa dette à l’attaquant du Real Madrid.

L’Equipe annonce ce soir que le Paris Saint-Germain a réglé quatre des quasiment six millions d’euros qu’il doit encore à Kylian Mbappé. En décembre, le conseil des prud’hommes de Paris avait condamné le club à verser 60,9 M€ à son ancien joueur au titre de salaires et primes impayées lors de sa dernière saison, en 2023-24. A l’époque, le PSG avait voulu sanctionner l’attaquant pour son refus de prolonger. Il avait prélevé sur ses salaires l’équivalent de l’indemnité qui allait lui passer sous le nez en raison de son départ libre.

Le PSG négocie encore avec Mbappé

Après le jugement du conseil des prud’hommes, le PSG avait versé 55 M€ à Kylian Mbappé au titre des salaires et primes impayés. Mais il restait 5,9 M€ correspondant à des congés payés et à des intérêts. Selon L’Equipe, 4 M€ ont donc été acquittés. Il ne reste plus « que » 1,9 M€ et le litige entre les deux parties sera définitivement réglé. Cependant, le PSG voudrait que le joueur du Real Madrid renonce à une mesure prononcée par le tribunal : l’obligation de publier l’intégralité du jugement pendant un mois sur la page d’accueil de son site internet.

Le calendrier de fin de saison du PSG

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League