La légende paraguayenne José Luis Chilavert a insulté Kylian Mbappé pour son implication dans l’affaire Vinicius Jr-Prestianni. Mais tout le monde lui tombe dessus…

Depuis deux jours que l’affaire Vinicius Jr-Prestianni a éclaté, tout le monde donne son avis. Des vidéos montrent qu’avant de l’insulter, l’Argentin de Benfica a été provoqué par le Brésilien du Real Madrid. Et qu’il lui a dit « hermano » (frère) à cinq reprises et non « mono » (singe) comme l’a juré Kylian Mbappé. Qui croire dans cette histoire ? La vérité risque d’être bien difficile à établir étant donné que Prestianni a caché sa bouche avec son maillot et sa main au moment des faits. Mais ce qui est sûr, c’est que le monde se divise désormais en deux : ceux qui s’insurgent contre le racisme et ceux qui expliquent que Vinicius a récolté ce qu’il a semé par ses provocations…

« Ça fait des lustres qu’on sait que c’est un sale con »

Et au milieu de tout ça, il y a José Luis Chilavert. La légende paraguayenne, ancien gardien du RC Strasbourg, notamment a une fois encore détonné avec des propos chocs… à l’encontre de Kylian Mbappé ! « Je suis solidaire de Prestianni. Vinicius est le premier à insulter tout le monde. Mbappé parle de valeurs et vit avec une personne transgenre, ce n’est pas normal. Chacun fait ce qu’il veut de sa vie, mais ce n’est pas normal qu’un homme vive avec une personne transgenre, c’est le rôle d’une femme. Sanctionner Prestianni donnerait l’impression que la communauté LGBTQ+ est un modèle à suivre, ce qui est faux. Le football est un terrain de jeu réservé aux hommes ».

Une déclaration qui n’a aucun sens et qui vaut à Chilavert une pluie de critiques. Lucarne Opposée écrit ainsi sur X : « Merci d’arrêter de donner de la visibilité à des mecs comme Chilavert, même si ça vous fait gratter de l’engagement. Ça fait des lustres qu’on sait que c’est un sale con, pas la peine de lui donner une raison d’exister sur le plan médiatique ». Pas mieux !

