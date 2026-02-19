Le président de la Liga, Javier Tebas, a pris position dans l’affaire Negreira en assurant que le FC Barcelone n’avait pas payé les arbitres et que le Real Madrid devait arrêter de se plaindre.

Depuis mardi soir, le Real Madrid fait bloc derrière Vinicius Jr, victime de racisme de la part de Gianluca Prestianni. Mais, très rapidement, les Merengue vont revenir à leur sujet préféré : le couplet sur les arbitres qui leur en veulent depuis que le FC Barcelone les a achetés via leur ancien représentant, José Maria Enriquez Negreira. Une théorie qu’ils défendent à longueur de temps via leur chaîne, sur laquelle ils compilent toutes les erreurs des hommes en noir en leur défaveur. Et en oubliant ostensiblement les nombreux pénaltys qui leur sont généreusement accordés…

« Barcelone n’a pas payé les arbitres »

Mais ce jeudi, Javier Tebas a sifflé la fin de la récréation. Dans une interview à ABC, le président de la Liga a clairement expliqué que le Barça n’avait pas acheté les arbitres et que le Real Madrid devait arrêter de se plaindre : « Nous sommes dans un Etat de droits et les règles sont telles qu’elles sont. Nous avons été les premiers à aller au bureau du procureur dans l’affaire Negreira, ce n’était pas le Real Madrid, et nous avons continué à être d’accord avec la loi. Et puis, il y a une question de droit du sport que je ne traite pas, à savoir qu’il existe un délai de prescription trois ans après les faits. J’ai plaidé pour que les délais de prescription pour ce type de crimes soient allongés de nombreuses années. Mais ce qui est clair, c’est que Barcelone n’a pas payé les arbitres alors que l’histoire semble se construire de la sorte ».

« Dire que les arbitres ont été achetés et que s’ils n’ont pas accordé de pénalty à Vinicius à Pampelune, c’était la faute de Negreira comme, si je ne me trompe pas, Florentino (Pérez) l’a déclaré lors d’une assemblée des socios… Je suis absolument contre ce genre de propos car ce n’est pas le cas. Les faits doivent être jugés, ils sont jugés et le système judiciaire dans le domaine pénal va décider de ce qu’il y a, s’il y a une figure criminelle ou non. » Fin de la polémique ? Certainement pas ! Florentino Pérez, qui s’est isolé de tout le monde en Espagne, reviendra à la charge à la prochaine erreur arbitrale, alors que le Real Madrid est l’équipe bénéficiant, et de loin, du plus grand nombre de pénaltys en Liga…

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

21/02 : Osasuna Pampelune-Real Madrid (25e journée de Liga)

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (barrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

07/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)