FC Barcelone reprend la tête de la Liga, Ancelotti pointe le gros problème du Real Madrid

Par Laurent Hess - 22 Fév 2026, 18:40
Le FC Barcelone n’a pas manqué son rendez-vous pour la 25e journée de Liga. Face à une équipe de Levante en grande difficulté, les hommes d’Hansi Flick ont délivré une prestation aboutie, retrouvant toute leur assurance et s’emparant à nouveau de la première place du classement. Un succès 3-0 qui signe la fin d’une période agitée et relance les ambitions catalanes avec éclat.

Le FC Barcelone frappe fort contre Levante

Au coup d’envoi, la pression était maximale pour le Barça, bousculé par deux lourdes défaites lors des dernières sorties. Dès la 4e minute, sur un corner intelligemment joué, Cancelo trouvait Eric García, et la déviation heureuse de Bernal faisait basculer le Camp Nou dans la confiance (1-0). Cette ouverture du score rapide a immédiatement calmé les doutes, autorisant le Barça à contrôler les débats. Levante, submergé, multipliait les approximations, sa défense, la plus perméable de Liga, vacillant à chaque poussée blaugrana. La première mi-temps illustre la nouvelle dynamique catalane : engagement, fluidité et efficacité. Peu après la demi-heure, João Cancelo déposait un centre parfait dans la surface permettant à Frenkie de Jong de faire le break (2-0, 32e). Pendant ce temps, Lamine Yamal électrisait son aile, multipliant les différences et consolidant le réveil collectif.

Enfin un match maîtrisé pour le Barça

La seconde période confirme la montée en puissance du Barça. Avec 74% de possession et une maîtrise technique totale, les hommes de Flick n’ont laissé aucune chance à des Granotes dépassés. Le coach catalan profitait de cette sérénité pour faire entrer Pedri, Torres et Fermín López à l’heure de jeu. Ce coaching s’avère payant : Fermín López, tout juste entré en jeu, scellait la victoire d’une frappe puissante à la 81e (3-0). Jamais véritablement inquiété, le Barça s’appuyait sur la solidité d’un Cancelo excellent sur son couloir et l’inspiration constante d’un Yamal qui poursuit sa montée en puissance. Ce succès permet au FC Barcelone de reprendre les commandes de la Liga avec 61 points, profitant du faux pas du rival madrilène la veille à Osasuna (1-2).

Ancelotti pointe les égos surdimensionnés du Real Madrid

A noter que l’actu madrilène de ce dimanche est marquée par les déclarations de l’ancien coach Carlo Ancelotti. L’Italien a glissé ces mots dans une interview : « En 2021, il y avait des vétérans au Real Madrid, comme Casemiro, Modric, Kroos, Benzema ou Marcelo, et des jeunes comme Vini Jr, Rodrygo, Valverde ou Camavinga. La clé était que les vétérans n’avaient pas d’égo. Ils voyaient les jeunes comme une opportunité d’aider l’équipe à gagner encore. » A méditer…

