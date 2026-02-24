Coup dur pour le FC Barcelone, qui voit l’Atlético Madrid résister pour Julian Alvarez. Désormais, l’Argentin ne serait libéré qu’en échange de 150 M€. Trop cher pour les Blaugranas, qui ont activé un plan B.

Il y a quelque temps, un journaliste argentin a assuré que Julian Alvarez s’était déjà mis d’accord avec le FC Barcelone pour la saison prochaine. Et que son transfert devrait se négocier aux alentours de 70 M€, l’Atlético Madrid ayant compris que son attaquant voulait partir et qu’il ne servait à rien de le bloquer en réclamant une indemnité trop importante. Mais Sport, ce mercredi, bat en brèche cette information. Le quotidien catalan croit savoir que les Colchoneros ne sont pas du tout vendeurs de leur star. Et qu’ils continuent de réclamer un prix très élevé.

City prêt à vendre Marmoush pour 75 M€ ?

Selon Sport, ce serait 150 M€ ou rien pour Julian Alvarez ! C’est bien au-dessus de sa valeur supposée (100 M€, selon Transfermarkt). Et c’est surtout beaucoup trop pour le FC Barcelone, qui ne devrait revenir dans les clous du fair-play financier qu’au début du marché estival. Pas question pour la future direction, élue après les élections du 15 mars, de verser un tel montant. Un plan B doit donc être trouvé. Et selon Sport, il mène du côté de Manchester City, plus précisément d’Omar Marmoush.

Recruté il y a un an pour 75 M€ par les Citizens, l’attaquant canado-égyptien ne joue quasiment pas. Un départ est évoqué cet été. City compterait le vendre au prix où il l’a acheté, ce qui reste deux fois moins cher qu’Alvarez. Le FC Barcelone apprécierait la polyvalence de Marmoush, capable d’évoluer aussi bien en pointe que sur les deux côtés. Si l’Atlético ne revoit pas sa position pour Alvarez, les Blaugranas n’hésiteront pas à activer ce plan B alléchant.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League