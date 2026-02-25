Real Madrid Mercato : deux pistes XXL pour remplacer Courtois, dont une bien connue du FC Barcelone

Gardien du Real Madrid depuis 2018, Thibaut Courtois demeure sous contrat avec le club espagnol jusqu’en 2027. Arrivé en provenance de Chelsea, le portier belge s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de la Maison Blanche. Par ses arrêts décisifs, son calme dans les grands rendez-vous et son leadership naturel, il a largement contribué aux succès récents des Merengue, notamment en Ligue des champions où ses performances ont souvent été déterminantes.

Quel avenir pour Courtois ?

À l’approche de ses 34 ans, qu’il fêtera le 11 mai prochain, la question de la succession commence toutefois à se poser en interne. Bien que toujours performant et respecté dans le vestiaire madrilène, Courtois entre progressivement dans la dernière phase de sa carrière. Les dirigeants madrilènes, fidèles à leur politique d’anticipation, ne souhaitent pas être pris de court. À plus d’un an de la fin de son bail, ils explorent donc plusieurs pistes afin d’assurer une transition en douceur.

Selon le journaliste Ekrem Konur, deux profils se détachent déjà. Le premier mène à Gregor Kobel, actuel gardien du Borussia Dortmund. Valorisé à 40 millions d’euros, l’international suisse de 28 ans possède une solide expérience européenne. Gardien moderne, performant sur sa ligne et à l’aise dans le jeu au pied, Kobel s’est affirmé comme l’un des meilleurs portiers de Bundesliga. Sa maturité et sa régularité pourraient correspondre aux exigences du très haut niveau madrilène.

Verbruggen, une ancienne piste du FC Barcelone

L’autre piste conduit à Bart Verbruggen, jeune talent néerlandais évoluant à Brighton estimé à 35 millions d’euros. À seulement 23 ans, Verbruggen incarne davantage un pari sur l’avenir. Doté d’un excellent sens du placement et d’une grande sérénité malgré son âge, il représente le prototype du gardien moderne capable de participer activement à la relance. Son profil correspondrait à une stratégie à long terme, avec l’idée d’en faire le futur numéro un pour la prochaine décennie. Il a d’ailleurs été la cible du FC Barcelone avant que le club catalan ne recrute Joan García.

Le choix final dépendra sans doute de plusieurs facteurs : opportunités de marché, exigences financières des clubs vendeurs et volonté du joueur. Une chose est sûre, remplacer un monument comme Courtois ne sera pas une tâche aisée. Mais au Real Madrid, la succession des grands noms fait partie de l’histoire du club, et la direction entend préparer l’avenir avec la même rigueur qui a bâti sa légende.