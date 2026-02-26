Dans la revue de presse espagnole du jour, il est question de la qualification du Real Madrid contre le Benfica (2-1) hier et de la volonté du FC Barcelone possible futur adversaire du PSG, de remporter la C1.

Marca : Vini invite à un autre tour

Auteur du deuxième but du Real Madrid face au Benfica (2-1) et, plus globalement, d’un très gros match, Vinicius, déjà buteur à l’aller, a fait oublier Kylian Mbappé, forfait hier. Et sans doute pour plusieurs semaines.

AS : en 8es en dansant

Les médias pro-Real insistent sur le sourire retrouvé de Vinicius, qui tranche avec son visage sombre de l’aller, après qu’il a été victime d’insultes racistes de la part de Prestianni.

Sport : le PSG, menace pour le Barça

En plus d’une interview de Dani Olmo, qui explique que lui et ses partenaires savent comment « gagner la Champions League », Sport insiste sur le fait que le PSG serait une menace pour le Barça en 8es. Les Blaugranas ont une chance sur deux de tomber sur les champions d’Europe, vendredi, lors du tirage au sort.

Mundo Deportivo : un raciste tente de déstabiliser le Barça

C’est Eric Garcia qui a accordé une interview exclusive à MD. Mais ce que l’on retient en Une, c’est que le supporter du Barça ayant porté plainte contre Joan Laporta était devenu socio la veille de son attaque judiciaire et qu’il est un membre du parti d’extrême droite Vox…