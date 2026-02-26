Revue de presse : l’AS Monaco enrage, Clauss meilleur qu’Alexander-Arnold, Camara détaille sa réconciliation avec Haise

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Pocognoli frustré par le scénario du match à Paris

Sébastien Pocognoli n’a pas caché sa frustration, hier, après l’élimination de son équipe de la Champions League suite à son nul (2-2) au Parc. L’entraîneur belge a surtout regretté l’expulsion, sévère selon lui, de Mamadou Coulibaly à la 58e : « Un carton avec un but immédiat. Pour moi, il n’est pas mérité. Je trouve qu’il est sévère, surtout que ses deux cartons se trouvent dans un laps de cinq minutes. Si l’arbitre le donne, il aurait aussi pu le donner à Hernandez. Coulibaly est un jeune joueur, Hernandez a gagné la Coupe du monde et c’est à lui qu’on dit de se calmer. Il y a deux poids, deux mesures. C’est arrivé trop souvent à Monaco. Il y a aussi un peu de colère ».

Stade Rennais : Camara raconte sa réconciliation avec Haise

Après la victoire à Auxerre (3-0), à laquelle il a contribué avec un doublé, Madhi Camara est revenu sur sa réconciliation avec Franck Haise. Les deux hommes étaient fâchés depuis que, l’été dernier, le milieu de terrain avait préféré s’engager avec le Stade Rennais plutôt que de signer à l’OGC Nice, avec lequel il s’était pourtant mis d’accord : « Je voulais crever l’abcès directement avec lui, on a eu une super conversation, il ne m’en voulait pas, je ne lui en voulais pas. On a dit qu’on était dans le même bateau, qu’on voulait regarder de l’avant ensemble. Et ça s’est plutôt bien passé ».

OGC Nice : Clauss fait mieux qu’Alexander-Arnold

Passeur décisif contre Lorient (3-3) après être entré à la pause, Jonathan Clauss est le seul latéral ou piston des cinq grands championnats à avoir délivré au moins cinq passes en championnat sur les cinq dernières saisons, annonce Opta. Mieux : depuis 2020-21, il est le meilleur passeur parmi les latéraux des cinq grands championnats, devant Trent Alexander-Arnold (43 contre 40 à l’ancien joueur de Liverpool, désormais au Real Madrid).

RC Strasbourg : une rotation contre Lens

Après s’être payé le scalp de l’OL (3-1) dimanche dernier, le RC Strasbourg enchaîne un autre sommet à la Meinau, demain, contre Lens. Et, surprise, selon L’Equipe, l’entraîneur alsacien, Gary O’Neil, aurait l’intention de faire « un peu tourner son effectif » ! La raison étant que Strasbourg est lancé dans un marathon et qu’il privilégie la Coupe de France. O’Neil souhaite donc aligner son meilleur onze face à Reims mardi plutôt que contre l’autre Racing.

Paris FC : intensité et technique pour la première de Kombouaré

La séance d’entraînement du Paris FC mercredi était ouverte aux journalistes. Ceux du Parisien ont pu constater qu’Antoine Kombouaré et son staff avaient réclamé beaucoup d’intensité pour toute la durée de la session. Les joueurs ont eu droit à des ateliers techniques avant des oppositions à trois contre trois. Kombouaré connaîtra son premier match sur le banc du promu dimanche, contre l’OGC Nice, à Jean-Bouin.

TFC : Hamulic justifie son départ

Libéré hier de son contrat par le TFC, où il était revenu la semaine dernière après la fin de son prêt au Widzew, Saïd Hamulic s’est engagé avec les Polonais du Wisla Plock. Il a expliqué pourquoi il n’avait pas tenté de faire son trou au TFC : « Je n’avais pas de perspectives à Toulouse, donc j’ai souvent été prêté. Cette fois, je visais un transfert définitif. J’ai discuté avec plusieurs clubs, mais j’ai eu les meilleures sensations avec le Wisla Plock. Je connaissais la ville, le stade et les personnes qui travaillent ici ». L’impétueux Bosnien restera un énorme flop à 2,5 M€ pour les Violets.