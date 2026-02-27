Séparée depuis plusieurs mois de Mauro Icardi, Wanda Nara continue de nourrir une rancune à l’encontre de l’attaquant de Galatasaray, comme elle l’a prouvé hier avec un post osé.

Hier mercredi, Galatasaray a été à deux doigts de subir une énorme désillusion. Vainqueur de la Juventus 5-2 en play-offs aller de la Champions League, le champion de Turquie a encaissé trois buts dans le temps réglementaire à Turin, alors qu’il a joué à onze contre dix pendant quarante minutes. Heureusement, en prolongations, il a su profiter de la fatigue des Italiens pour marquer deux fois et finalement se qualifier après une rude bataille.

Les fans de Galatasaray se sont déchaînés contre elle

Durant cette rencontre, Mauro Icardi n’est entré qu’à la 87e minute. L’ancien attaquant de l’Inter Milan a bien célébré les réalisations de son équipe mais il ne s’est pas montré décisif. Sa place sur le banc n’était pas vraiment surprenante car il n’est jamais titulaire en Champions League avec le Cimbom et rarement en championnat turc. Mais peut-être aussi que son entraîneur pensait qu’un post de son ex, Wanda Nara, l’avait déstabilisé.

En effet, avant le rendez-vous à Turin, l’ancienne épouse d’Icardi a publié un message sur les réseaux sociaux où on la devine nue sous une couverture, au lit, avec un homme au visage caché l’enlaçant. Le sourire de Wanda Nara ne laisse aucun doute sur ce qu’elle vient de faire… ou sa volonté de faire du tort à son ancien conjoint. Les fans de Galatasaray se sont déchainés contre elle en lui demandant d’arrêter de déconcentrer leur joueur…