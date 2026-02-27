À LA UNE DU 27 FéV 2026
[00:00]Nue avec un homme, Wanda Nara a tenté de déstabiliser Mauro Icardi avant Juventus-Galatasaray
[23:00]OM Mercato : McCourt tient déjà la première recrue de l’été, un nom lui a été soufflé en Ligue 1
[22:30]PSG Mercato : faut-il s’inquiéter pour l’avenir d’Ousmane Dembélé ?
[21:53]Real Madrid : énième dérapage raciste contre Vinicius, un nouveau joueur de Benfica dans la tourmente
[21:40]ASSE : en pleine conférence de presse, Montanier a balancé un sacré message à son groupe
[21:25]Ligue Europa : le LOSC renverse Belgrade et attend l’OL ou Aston Villa en 8es !
[20:55]FC Barcelone Mercato : c’est confirmé pour le retour de Messi, l’ombre du PSG plane encore sur Yamal
[20:34]RC Lens Mercato : Leca fonce sur un serial buteur, porte ouverte pour Rayan Fofana ?
[20:00]PSG Mercato : en plus de Koundé, Haaland aussi était à Paris !
[19:30]Pronostic Le Havre – PSG : attention au piège normand ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Nue avec un homme, Wanda Nara a tenté de déstabiliser Mauro Icardi avant Juventus-Galatasaray

Par Raphaël Nouet - 27 Fév 2026, 00:00
💬 Commenter
Wanda Nara brandissant un maillot de Galatasaray à l'époque où elle était en couple avec Mauro Icardi.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Séparée depuis plusieurs mois de Mauro Icardi, Wanda Nara continue de nourrir une rancune à l’encontre de l’attaquant de Galatasaray, comme elle l’a prouvé hier avec un post osé.

Hier mercredi, Galatasaray a été à deux doigts de subir une énorme désillusion. Vainqueur de la Juventus 5-2 en play-offs aller de la Champions League, le champion de Turquie a encaissé trois buts dans le temps réglementaire à Turin, alors qu’il a joué à onze contre dix pendant quarante minutes. Heureusement, en prolongations, il a su profiter de la fatigue des Italiens pour marquer deux fois et finalement se qualifier après une rude bataille.

Les fans de Galatasaray se sont déchaînés contre elle

Durant cette rencontre, Mauro Icardi n’est entré qu’à la 87e minute. L’ancien attaquant de l’Inter Milan a bien célébré les réalisations de son équipe mais il ne s’est pas montré décisif. Sa place sur le banc n’était pas vraiment surprenante car il n’est jamais titulaire en Champions League avec le Cimbom et rarement en championnat turc. Mais peut-être aussi que son entraîneur pensait qu’un post de son ex, Wanda Nara, l’avait déstabilisé.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

En effet, avant le rendez-vous à Turin, l’ancienne épouse d’Icardi a publié un message sur les réseaux sociaux où on la devine nue sous une couverture, au lit, avec un homme au visage caché l’enlaçant. Le sourire de Wanda Nara ne laisse aucun doute sur ce qu’elle vient de faire… ou sa volonté de faire du tort à son ancien conjoint. Les fans de Galatasaray se sont déchainés contre elle en lui demandant d’arrêter de déconcentrer leur joueur…

Juventus TurinFC BarcelonePSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Juventus Turin, PSG